Hay tres colores para pintar la casa que van a ser tendencia este 2026. Expertos en diseño de interiores revelaron cuáles son los tonos que más se van a estar usando, tanto en livings y cocinas como en habitaciones y baños.
"Las tres marcas de pintura más importantes del mundo ya anunciaron cuáles son los colores 2026, y los tres son super diferentes", comentó Julieta, experta en decoración de interiores, en sus redes sociales.
Estos colores comparten en común su sobriedad, minimalismo y adaptabilidad para todos los estilos. Si estabas pensando en renovar tu casa pero no tenés tanto presupuesto, con un poco de pintura te las podés ingeniar para darle vida a tu casa pintando una pared sola o el espacio completo.
3 colores en tendencia para pintar tus paredes blancas este 2026
1. Color caqui
"Es un color neutral medio, cálido. Es como un beige pero con un poquito más de actitud. Es un color simple, sencillo, pero que va a ayudar a darle calidez a cualquier espacio", dice la decoradora de interiores.
Además, explicó que quedan bien con varios estilos ya que es muy versátil: tanto en espacios con estilo rústico como en otros más contemporáneos. Podés pintar toda una habitación de este color o mezclándolo con tonos más claros y muebles de madera.
2. Mezcla de gris topo y café
Es una mezcla entre tonos de café espresso o marrón ahumado y carbón. Es ideal para hacer una habitación con mucha personalidad, muy elegante, sobrio e ideal si ya te cansaste de los espacios blancos y querés darle más vida a tus espacios. Queda muy bien en baños.
3. Verde con tonos petróleo y jade y tintes azules
Queda muy bien en cocinas y habitaciones. Tiene un toque elegante y se adapta muy bien tanto a estilos modernos como a otros más clásicos. Es ideal si querés darle un poco más de color a tu casa sin caer en un color muy vibrante, siempre apostando por lo sobrio, atemporal y elegante.