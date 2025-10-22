Chau paredes blancas: 3 colores de pintura en tendencia para renovar tu casa y darle vida sin gastar mucho.

Renovar tu casa simplemente pintando las paredes con colores en tendencia es una de las formas más económicas e inteligentes de darle vida a tu hogar, sin necesidad de gastar mucho dinero. Estos colores, recomendados por expertos en diseño de interiores, van a ser tendencia en 2026.

La mayoría de las personas suele pintar su casa de blanco, de color crema o de un solo color. Sin embargo, los expertos recomiendan no tenerle miedo a la combinación de dos colores diferentes. No es necesario que gastes en comprar nuevos mubles: simplemente, aplicando estas tendencias tu casa se puede renovar por completo.

3 tendencias para 2026 en diseño de interiores: ideas de colores para pintar las paredes

1. Verde oliva y beige: natural y sofisticado

El verde oliva está en tendencia desde hace meses. Este tono evoca la estética de los años 70: aunque el verde sea un color llamativo, la gama de los oliva es su versión más elegante, versátil y clásica.

Tendencia en decoración para este 2026.

La diseñadora Beth Diana Smith recomienda combinarlo con un beige cálido. “El verde oliva aporta profundidad y riqueza, mientras que el beige equilibra con calidez y naturalidad", explicó en diálogo con Real Simple. Esta combinación de colores va a hacer que tu espacio se vea más sofisticado y acogedor, de una manera original, pero sin dejar de ser sobrio.

2. Terracota y rosa suave: cálido y alegre

Justina Blakeney, experta en color y fundadora de Jungalow, recomienda los tonos rojo, naranja y coral porque “irradian calidez y alegría al instante”. Su combinación favorita es el terracota con el rosa suave, ya que aporta energía y luminosidad y evoca al atardecer.

Tendencia en decoración para este 2026.

“La terracota ancla el espacio con fuerza y calidez, mientras que el rosa suave eleva y aporta un toque lúdico", dice. Es ideal tanto para el living como para habitaciones. Si le sumás un par de plantas, el contraste con el verde va a quedar impecable.

3. Ciruela y verde salvia: un contraste elegante y original

Amanda Jacobs, diseñadora de interiores, dice que otra tendencia va a ser mezclar un ciruela profundo con un verde salvia claro. Este contraste genera un efecto vibrante pero equilibrado. “Ver estos dos colores uno al lado del otro se siente vibrante y a la vez natural, aporta calidez, armonía y un toque sofisticado", señala.

Tendencia en decoración para este 2026.

Es ideal para livings, habitaciones, o bien para darle un toque de color a alguna parte de la casa que tenga un pasillo. Es perfecto si querés darle más protagonismo a un área de la casa en específico. Podés sumarle cuadros para darle todavía un toque más artístico.