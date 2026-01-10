El proyecto de litio Cauchari-Olaroz cerró el 2025 con récord y ahora apuesta al RIGI

El proyecto de litio Cauchari-Olaroz en Jujuy llegó a una producción en el último trimestre de 2025 de 9.700 toneladas. Durante todo el año pasado alcanzó un récord de 34.100 toneladas de carbonato de litio y, al mismo tiempo, redujo los costos operativos.

Ahora las mineras de Canadá y China que lo llevan adelante apuestan por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para aumentar considerablemente la producción en una etapa 2 del proyecto.

El 45,75% y la operación del proyecto está en manos de Lithium Argentina, una firma con origen en Canadá, pero que mudó recientemente su sede a Suiza. Otro 45,75% corresponde a la china Ganfeng Lithium y el 8,5% restante está en manos de la estatal provincial Jemse.

Los datos positivos de Cauchari-Olaroz no sólo se reflejan en los niveles productivos, ya que en el aspecto financiero redujo los costos operativos de US$ 6.285 del tercer trimestre a US$ 6.000 por tonelada en el último trimestre de 2025. La operación más eficiente le permitió mejorar su rentabilidad en un escenario mundial de precios bajos de la tonelada de litio.

En 2022 el litio superó los US$ 60.000 por tonelada. Pero una sobreoferta mundial y un consumo menor al esperado por parte de China empujaron el precio a la baja. En 2025 llegó a US$ 5.700 y recuperó valor hasta ubicarse en los US$ 14.000 en los primeros días de enero.

“El rendimiento alcanzado en Cauchari-Olaroz en 2025 representa un hito significativo, que refleja el exitoso establecimiento de la mayor operación de litio de la Argentina y otro año de ejecución rigurosa en toda la organización”, destacó en un comunicado Sam Pigott, director ejecutivo de Lithium Argentina.

RIGI

En diciembre, Cauchari-Olaroz presentó la solicitud de adhesión RIGI para la expansión del proyecto. La etapa 2 está prevista que permita aumentar la producción de carbonato de litio a 45.000 toneladas adicionales por año.

La minera china Ganfeng fue la única compañía que recibió un rechazo en el pedido de adhesión al RIGI. El año pasado, el Ministerio de Economía informó que no habilitaba la adhesión al régimen del proyecto de litio Mariana, ubicado en Salta.

Sin embargo, Ganfeng concretó una alianza estratégica con Lithium Argentina (ex Lithium Americas) para unir tres proyectos de litio en Salta y presentar una adhesión millonaria por los tres desarrollos litíferos.

Las mineras se presentarán a mediados de 2026 unificando los proyectos Pozuelos–Pastos Grandes, Pastos Grandes y Sal de la Puna y de Salta, donde planean alcanzar una producción total de 150.000 toneladas de litio.

El Joint Venture (empresa conjunta) que formaron las mineras de China y Canadá tiene estimado invertir en los tres proyectos un total de US$ 1.800 millones.

China

En 2022, Ganfeng le compró el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes a la petrolera de capitales argentinos Pluspetrol por US$ 960 millones. Luego, la minera china desembolsó otros US$ 200 millones para impulsar el desarrollo del proyecto.

Ganfeng Lithium Group fue creada en 2000 y tiene sede central en Xinyu, una ciudad ubicada al este de China. Es proveedor de litio para baterías de las fábricas de vehículos eléctricos de Tesla, Volkswagen, BMW y Hyundai, entre otras.

En la actualidad tiene operación en países de los cinco continentes. Es el mayor productor de litio de China y el tercer a nivel mundial, detrás de Río Tinto y SQM.