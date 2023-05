Elecciones 2023: Maslatón dio los motivos por los que Cristina Kirchner debe ser candidata

El ex concejal y panelista opinó sobre la decisión de la Vicepresidenta de no competir en estas elecciones. Qué dijo.

Tras la entrevista de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el programa Duro de Domar del jueves, el panelista de ese programa, el ex concejal Carlos Maslatón, opinó sobre los motivos por los cuales la ex mandataria debe volver a ser candidata en estas elecciones.

En la previa a la entrevista en C5N, se le preguntó al abogado por qué hay militantes que siguen reclamando por la candidatura de Fernández de Kirchner, pese a que dio a entender en reiteradas oportunidades que no participará: "Porque con Perón pasó lo mismo, había convencerlo para que juegue después del exilio. Ahora, es difícil que lo acepte", respondió Maslatón en declaraciones al programa Fuera de Agenda.

En ese marco, el multifacético abogado dio su opinión sobre por qué la ex mandataria debería revertir la decisión que tomó. "Yo no soy kirchnerista, no voto su lista, pero creo que es importante que esté presente en la política argentina para equilibrar un sistema que está equilibrado", señaló el ex concejal.

De esta manera, el panelista conjeturó que el acto convocado para el 25 de mayo podría servir para que cambie de opinión. "Suponete que haya en Plaza de Mayo 300 mil personas. Sería una manifestación gigantesca. Quizás lo pueda reconsiderar, pero son temas internos de los que yo desconozco", expresó.

Finalmente, cuando se le preguntó que le iba a decir a Fernández de Kirchner, Maslatón respondió: "Un placer saludarla, vicepresidenta. Le voy a decir 'pienselo'"

El sorpresivo gesto de Cristina hacia Maslatón

La Vicepresidenta le dedicó un mensaje en sus redes sociales a Maslatón luego de la entrevista en C5N, en la que lo nombró e incluso lo halagó. Durante aquella nota, habló sobre diferentes temas de la política actual, el futuro de las elecciones y demás cuestiones de coyuntura. Cuando le preguntaron por Maslatón, soltó un comentario inesperado.

El abogado se convirtió en uno de los personajes de la política con mayor repercusión en Twitter y, cuando lo nombraron en el programa, la Vice dijo, entre risas: "Me encanta Maslatón".

“Que lío se va a armar”, comentó Duggan, a lo que la ex mandataria aclaró: “Me encanta Maslatón, me encanta. No pienso en nada como él, en nada. Pero me divierte mucho".

Al escuchar sus palabras, el abogado la halagó y, más tarde, twitteó una captura de pantalla, en la que se veía que la Vice lo tenía bloqueado, y escribió: "No hay caso". Ante esto, lo desbloqueó de la plataforma y le respondió públicamente: "Desbloqueado. ¿Viste que no soy rencorosa? ¡Proceda Maslatón!". Su mensaje se volvió viral en la plataforma y miles de usuarios comentaron que Maslatón está cada vez más cerca de sumarse al kirchnerismo. Luego, el analista político le respondió: "Gracias por su consideración".