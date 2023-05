El sorpresivo gesto de Cristina hacia Maslatón: "¿Viste que no soy rencorosa?"

Cristina Kirchner protagonizó un cómico ida y vuelta con Carlos Maslatón en las redes sociales, tras su entrevista en C5N.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dedicó un mensaje en sus redes sociales a Carlos Maslatón, luego de la entrevista que dio con Pablo Duggan en Duro de Domar (C5N), en la que lo nombró e incluso lo halagó. Durante aquella nota, habló sobre diferentes temas de la política actual, el futuro de las elecciones y demás cuestiones de coyuntura. Cuando le preguntaron por Maslatón, soltó un comentario inesperado.

Maslatón se convirtió en uno de los personajes de la política con mayor repercusión en Twitter y, cuando lo nombraron en el programa, Cristina dijo, entre risas: "Me encanta Maslatón". “Que lío se va a armar”, comentó Duggan, a lo que Cristina aclaró: “Me encanta Maslatón, me encanta. No pienso en nada como él, en nada. Pero me divierte mucho".

Al escuchar sus palabras, el abogado la halagó y, más tarde, twitteó una captura de pantalla, en la que se veía que Cristina lo tenía bloqueado, y escribió: "No hay caso". Ante esto, lo desbloqueó de la plataforma y le respondió públicamente: "Desbloqueado. ¿Viste que no soy rencorosa? ¡Proceda Maslatón!". Su mensaje se volvió viral en la plataforma y miles de usuarios comentaron que Maslatón está cada vez más cerca de sumarse al kirchnerismo. Luego, el analista político le respondió: "Gracias por su consideración".

Qué dijo Carlos Maslatón tras la entrevista de Cristina

Cuando Maslatón fue consultado en C5N sobre qué piensa sobre Cristina, señaló que "es muy precisa en la interpretación del estado económico argentino". "Yo me quedaba pensando, asumiendo su no participación política en este evento electoral, que ella tiene las condiciones de participar y combinar desarrollo capitalista con justicia social peronista. No hay nadie que lo pueda interpretar como ella. Lamento que no se pueda presentar, será la proscripción o serán temas personales", sumó.

Acto seguido, hizo una autocrítica y recordó la época en la que estaba en contra de Fernández. "Pensamos que el kirchernismo no era democrático y pacífico, ella sí lo era. Esa época la interpretamos mal, los que somos de la derecha liberal", concluyó.

Carlos Maslatón le respondió a Viviana Canosa tras su chicaneo

Por otro lado, Viviana Canosa, quien lo trató de falso por halagar a Cristina y compartió uno de los tweets que el analista había publicado en 2019 contra la vicepresidenta, en el que decía: "Estás nerviosa, Cristina, porque te robaste todo, chorra, y están desenmascarando a tus testaferros. No zafarás, delincuente".

Una vez más, Maslatón remarcó que al día de hoy no piensa eso y reconoció haberse equivocado: "Ningún problema con este tweet de hace 9 años, Vivi. Eran otras circunstancias políticas. Entre ese momento y la actualidad estuvo el gobierno de Macri, que perpetró el mayor fraude financiero de la historia de la humanidad en contra del pueblo argentino", le respondió a la periodista.