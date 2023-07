Elecciones 2023: la propuesta de blindaje de Bullrich revivió el fantasma del 2001 en Juntos por el Cambio

La exministra de Seguridad propuso un "blindaje de dólares" aportados por el FMI y el término relacionado con el gobierno de la Alianza sacudió la interna opositora.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, confirmó en las últimas horas que en caso de triunfar en las próximas elecciones 2023, con el objetivo de "abrir rápidamente el cepo cambiario" y dejarlo atrás de forma definitiva, propondrá como solución un "blindaje de dólares" aportados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Justamente, el término "blindaje" es el mismo que utilizó el gobierno de Fernando De la Rúa en diciembre del año 2000, cuando anunció un acuerdo de casi US$ 40.000 millones que finalmente no se alcanzó. El final de dicha historia, es conocido: el inicio de la crisis y el estallido del 2001 que, al parecer, vuelve en el presente para atormentar a la alianza opositora.

El primero en cruzar a la exministra de Seguridad del gobierno de Macri fue, nada más y nada menos, que su principal rival en la interna de la oposición, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En una entrevista con CNN Radio, el político manifestó indignado: "El blindaje en nuestro país ya lo hizo De la Rúa y no vamos a repetir eso. Seamos realistas. Un nuevo acuerdo no es eso, es un nuevo préstamo del Fondo. ¿Así vamos a empezar el gobierno? ¿Por qué mejor no hacemos los deberes los argentinos?".

"Cuando le debés plata al Fondo, como cuando le debés a cualquiera, hay que conversar para conseguir las mejores condiciones. Para eso hay que mostrar un rumbo. Si la Argentina se recupera, el Fondo no es un problema. Hay que cumplir", sostuvo. Y se diferenció de Bullrich: “Hablémosle en serio a la gente. Así como no hay dólares tenemos la perspectiva de ir incorporando reservas. Tenemos una gran oportunidad desde el año que viene. Hay que recomponer las reservas del Central y la confianza, que no es matemática. Y eso lo vamos a hacer lo antes posible".

En la misma línea, Martín Redrado -actualmente Secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires y ex Presidente del Banco Central- también cruzó a Bullrich por lo dicho sobre el blindaje. "Es cierto que hacen falta dólares para levantar el cepo pero es un error pensar que con más endeudamiento, Argentina va a resolver sus problemas. Es volver a caer en los errores del pasado", manifestó. En diálogo con CNN Radio, añadió: "Cuando se dice que se piensa en un blindaje con el FMI, además nos lleva a lo que se hizo en el 2001 y sabemos cómo terminó".

"La salida del cepo es con dólares, pero genuinos. ¿De dónde van a salir esos dólares? Como por ejemplo, de la energía y de la minería. Hablo de incentivos a la inversión. Argentina necesita dólares genuinos, de inversión y de exportaciones; no dólares financieros, no es lo mismo una cosa que la otra", aclaró. Y sentenció: "La Argentina sale con dólares propios, no pidiendo la escupidera a otros".

A la carga por Rodríguez Larreta fue el diputado nacional Fernando Iglesias. Luego de que el máximo mandatario de la Ciudad de Buenos Aires cuestione a Bullrich por el pedido de dinero al Fondo Monetario, el siempre polémico dirigente lanzó en sus redes sociales: "De la Rúa terminó mal, pero peor le fue a Favaloro". Minutos más tarde, al compartir la nota de La Nación, donde reproducen los dichos del precandidato, subió una imagen de Larreta con De la Rúa en aquellos años.