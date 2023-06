Elecciones 2023: Kicillof anunció que Verónica Magario volverá a ser su compañera de fórmula

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires también se refirió a la candidatura de Victoria Tolosa Paz y aseguró: "No tengo ningún problema".

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que irá por la reelección junto a su actual vice, Verónica Magario, y aseguró que no tiene problema con la postulación de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

"Verónica (Magario) y yo estamos trabajando y bueno, sí, (la fórmula) está cerrada, en principio sí", dijo Kicillof en diálogo con Radio10, cuando se le consultó si volverá a elegir a su vicegobernadora para que lo acompañe en la boleta.



"No es ‘yo quiero tal cosa’. No es primera persona del singular lo que importa acá, si no una propuesta, un armado con las candidaturas mejores en cada lugar", ratificó Kicillof y agregó: "Creo que estamos haciendo una tarea en la provincia que tiene que ver con una transformación profunda y siempre repito lo mismo: luego las necesidades de la época y las candidaturas en las listas hay que resolverlas".

Magario acompañó a Kicillof en la elección de 2019, tras cuatro años al frente de la intendencia de La Matanza. En estos días previos a los cierres de las listas, se mencionó que podría volver a ser candidata a la jefatura comunal del distrito más poblado de la provincia.

También se especuló con que la titular de Aysa, Malena Galmarini, podía acceder a la candidatura a la vicegobernación, luego de una foto que se difundió el sábado entre élla, Kicillof y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

Sobre la precandidatura de Tolosa Paz y respaldo a "Wado" De Pedro

Sobre la postulación de Tolosa Paz afirmó: "Lo dije ya en febrero y después en una reunión con el PJ lo volví a decir: no tengo ningún problema de que en la provincia, iré una PASO con el o la compañera que quiera presentarse a discutir sobre el mejor proyecto de provincia. Supongo, obviamente, que siempre es en el marco de ideas comunes".

Este jueves, el embajador en Brasil y precandidato a presidente, Daniel Scioli, anunció que la ministra de Desarrollo Social será su candidata a gobernadora bonaerense, por lo que el Frente de Todos se encamina a unas PASO.

Kicillof señaló que participará de recorridas con el ministro del Interior de la Nación y posible precandidato a presidente del kirchnerismo, Eduardo "Wado" De Pedro. En ese marco, el Gobernador se manifestó a favor de "mostrar que hay una coordinación de la política y las ideas".

El Gobernador es mencionado como potencial precandidato presidencial, aunque reiteró en varias ocasiones su intención de ir por un segundo mandato. En ese sentido, expresó que le resulta "un halago" que se lo mencione como posible presidencial del Frente de Todos, pero aclaró que no se trata de "una cuestión personal, no son aventuras".