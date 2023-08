Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 9 de agosto

"Nos hicieron creer que era imposible dar esta pelea. Cayó el Imperio romano cómo no vamos ser capaces de ganarle a Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad. Quién dijo que es imposible", arengó el precandidato a jefe de Gobierno por Unión por la Ciudad (UC-Unión por la Patria -UP), Leandro Santoro, ante un Gran Rex colmado de militancia. Desde el escenario, Santoro hizo énfasis en sus propuestas y promesas de campaña, así como en el "bloque de poder" que representa el oficialismo a nivel local. No estuvo solo. Junto a él estuvieron el precandidato a presidente por UP y ministro de Economía, Sergio Massa; y su compañero de fórmula el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi. También acompañaron las cabezas de las listas para la Ciudad y para el Congreso Nacional: el actual ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y la precandidata a renovar su banca Paula Penacca. Presentados como "la alternativa" para la Ciudad la campaña que se rigió bajo la consigna una Ciudad “más humana y más justa”, la alianza porteña de UP busca consolidarse en la cuna de la opositora alianza Juntos por el Cambio (JxC) y superar el techo histórico del 30% del peronismo en el distrito.