Elecciones 2023: Macri le respondió a Cristina Kirchner y dijo que no se arrepiente de traer de nuevo al FMI

El ex presidente se refirió al préstamo que tomó el país durante su gestión. Por otro lado, definió a al estatización de YPF como una "confiscación". Evitó además inclinarse por Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta en lo que respecta a la interna de Juntos por el Cambio.

A días de las PASO, que definirán quienes competirán en las elecciones 2023, el ex presidente Mauricio Macri afirmó este martes que no se arrepiente de haber pedido un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), dinero que el país todavía adeuda y que afecta de lleno a la economía local.

"Es una mentira que el FMI es un organismo de gente mala, que quiere perjudicar. Yo tomé una decisión de la que no me arrepiento, que fue aceptar la ayuda del mundo, porque el Fondo lo representa", expresó Macri en una entrevista a La Nación Mas.

Y agregó: "Tanto representa el FMI al mundo. Es una tasa casi simbólica, la mitad de lo que cobran los bancos comerciales. Es seis veces menos que la que está usando (el ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio) Massa, quemando bonos del Anses para sostener el contado con liqui, el MEP y todos estos inventos que hacen".

Además, minimizó la respuesta de Cristina Kirchner a su afirmación en un reportaje sobre la llegada del FMI. "Primero, que ella debería recordar que es vicepresidenta y ex presidenta y expresarse de forma más seria y no tan chabacana", indicó.

Por otra parte, Macri se expresó en contra de los procesos de estatización de YPF y de Aerolíneas Argentinas, ya que consideró que "el estado no tiene que estar donde no es necesario, donde el sector privado lo hace bien"

"Estuve en contra, y mis diputados también, de la confiscación y posterior expropiación YPF, el negocio más oscuro de la historia de la Argentina, que les va a costar a los argentinos más de 10 mil millones de dólares", afirmó el ex mandatario, que dijo que con esa cifra "millones de argentinos tendrían casa propia". En el caso de Aerolíneas Argentinas, opinó que fue "un disparate que nos lleva costando hasta 10 mil millones de dólares".

Además, una vez más, optó por no inclinarse por ninguno de los dos precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. "Cuando tuve que ser halcón fui halcón y cuando tuve que ser paloma fui paloma", manifestó el fundador del PRO, en referencia a los dos sectores del partido amarillo.

Por último, el ex mandatario, además de dar por hecho que Juntos por el Cambio ganará los comicios, confió en que los diputados del precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, serán aliados de la alianza que integra.

"Yo respeto a Milei porque representa una parte importante de la Argentina (...) nunca me mintió, las cosas que me dice son las que suceden. No estoy de acuerdo en como se dirige a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, le he pedido que tenga otra forma de dirigirse", indicó Macri, quien anheló que el libertario "acompañe las reformas de fondo que vamos a hacer".