Histórico: un campeón del TC vuelve en el 2025.

Un campeón del TC volverá en el 2025, después de la inesperada ausencia en la vigente temporada. Si bien el protagonista se bajó en marzo pasado para el calendario 2024, ya está preparado para regresar a la categoría más popular del automovilismo argentino a partir de la primera fecha del torneo que viene.

El indicado es nada menos que Matías Rossi, quien fue campeón con el Chevrolet en el 2014 por única vez en su trayectoria profesional en este certamen. Son días de definición para el "Misil" en cuanto a su futuro en el Turismo Carretera, ya que el Pradecon Racing tendría avanzadas las gestiones con Toyota para incorporar al piloto de 40 años a partir de enero.

Matías Rossi vuelve al TC en 2025

El "Granadero" nacido en Del Viso (Provincia de Buenos Aires) ya había estado cerca de correr con la escuadra de Escobar este año, pero finalmente no formó parte de la misma. En su vuelta, manejaría un Toyota Camry tal como lo venía haciendo hasta su salida de la categoría, después de su pasado por Chevrolet y Ford. La marca de origen japonés se sumó a la competición en el 2022 para unirse a las cuatro tradicionales: el "Chivo", el "Óvalo", Dodge y Torino. "Mati" contaría con la preparación de Alfredo "Gardelito" Fernández para el retorno. Se trata de un deportista de absoluta jerarquía probada, ya que además del Turismo Carretera fue campeón del TC2000, el Top Race y el TN (Turismo Nacional), entre otros torneos.

Rossi, campeón del Turismo Carretera con Chevrolet en el 2014.

¿Por qué Rossi no corrió en el TC en 2024?

“No voy a correr este año en Turismo Carretera. No le di continuidad al proyecto del equipo oficial Toyota en el TC, aunque sí voy a estar corriendo en el TC2000 con la marca. La única posibilidad concreta que yo veía viable, en función de muchas cosas que analizo, era correr con el Camaro del Pradecon Racing. Como no recibí el pase a Chevrolet, no voy a estar compitiendo este año en la categoría”, le contó el protagonista al portal Sólo TC en marzo pasado. En principio, su intención era correr con Chevrolet y ante esta negativa, Matías también pensó en la posibilidad de mantenerse en Toyota. Por este motivo, el automovilista tuvo algunas conversaciones con el Masquin Parts Racing, quien de momento, no cuenta con un auto listo, pero si posee un prototipo Torino que podría adecuarse en poco tiempo.

En este contexto, la estructura famililar Soljan cuenta con cinco autos bajo techo por primera vez, automotores que servirán para atender las necesidades de los pilotos que actualmente hacen parte de su staff. De este modo, el inminente arribo de Rossi provocaba una mayor demanda, ya que sería necesaria la contratación de un mecánico responsable. Otro detalle para remarcar es que Dole Racing si contaba con Toyotas disponibles para poner a correr, pero teniendo presente esta situación, el corredor prefirió dejar esa estructura por falta de resultados.

¿Cuáles son los títulos ganó Matías Rossi en el automovilismo?