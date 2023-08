Axel cierra junto a Massa la campaña en la provincia de Buenos Aires, de nuevo el distrito clave

El gobernador, que va por su reelección, encabezará el acto en el club El Remanso de Merlo junton a Sergio Massa, Wado de Pedro y Máximo Kirchner. El objetivo del oficialismo en este último tramo está puesto en potenciar el voto en el Conurbano, clave para el resultado nacional. No está previsto que participe Cristina Kirchner.

El candidato a presidente Sergio Massa acompañará al gobernador Axel Kicillof esta tarde en Merlo en el cierre de campaña de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, una vez más convertido en el distrito definitorio de lo que ocurra a nivel nacional. Junto a ellos estarán sobre el escenario los cabeza de boleta a senador Eduardo "Wado" de Pedro y a diputado Máximo Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente anfitrión Gustavo Menéndez, frente a una platea repleta de candidatos y jefes comunales. Alinear las intenciones de voto de los intendentes en sus municipios con las que muestran Kicillof y Massa a nivel provincial puede resultar clave para el resultado final. Gran parte del esfuerzo del oficialismo de los últimos días estuvo centrado en potenciar el voto en el Conurbano.

La situación no es nueva. El peronismo/kirchnerismo tiene su talón de Aquiles en la región centro del país, una desventaja de votos que suele ser compensada con la cosecha en el populoso GBA, en especial en la primera y tercera sección electoral. Por eso, el trabajo de Unión por la Patria bonaerense estuvo en buena medida dirigido a movilizar al electorado de estos distritos, ubicado mayoritariamente en los sectores populares y desencantado con el actual gobierno. La prédica de Massa y Kicillof en cada acto estuvo destinada a entusiasmar a ese elector que apoyó en 2019, que se quedó en su casa en 2021 y que podría volver a definir ahora. "Hay enojo, desilusión, bronca, hasta ganas de no ir a votar, pero les quiero pedir estos últimos días hablen con ellos que no es volviendo al pasado con angustia y dolor cómo sale adelante la Argentina", sostuvo el candidato presidencial en el acto con la CGT.

Será la oportunidad de volver a ver sobre el escenario todos juntos a los candidatos bonaerenses, algo que extrañamente se vio poco durante la campaña luego aquel arranque conjunto en Lomas de Zamora. Quedó descartado que participe la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo mismo en el cierre nacional del jueves. Los números de Massa vienen en subida y la idea que prevaleció fue no hacer nada que modifique el escenario. Por lógica, en esta campaña para las primarias se suponía que los candidatos se "pegarían" a Cristina para consolidar el caudal de voto propio, pero no sucedió así. El domingo se conocerá si la estrategia resultó acertada. "Igual, nosotros no tenemos forma de 'deskirchnerizarnos'", ironizaban cerca del gobernador.

Merlo, con la conducción política de Menéndez, actual presidente del Grupo Provincia, suele ser sede de cónclaves importantes del peronismo. Allí, en 2019, se hizo la foto en la que Cristina bendijo la fórmula Kicillof-Magario, que ahora va por su reelección. La gestión de Axel es muy valorada por los bonaerenses. Su intención de voto también subió en el último tramo aunque no llega al nivel de los intendentes. De acuerdo a un encuestador que trabajó en los principales 20 municipios del Conurbano en los últimos días, los jefes comunales bien ponderados andan en el rango del 50-55%, Kicillof en el 40-45% y Massa entre el 30 y el 35%. Si esas intenciones de voto se emparejan hacia arriba, la UP puede tener una alegría grande en el territorio bonaerense. Si las candidaturas nacionales tiran hacia abajo, todo lo contrario.

Mientras que los jefes comunales del oficialismo se movieron para tratar de desperezar al electorado desmotivado, Kicillof en el último tramo buscó apuntalar la cosecha de los candidatos de Unión por la Patria en los municipios manejados por la oposición. Preparó 11 spots para detallar las obras realizadas por la provincia en cada una de esas jurisdicciones y recorrió varias. Por ejemplo ayer estuvo en Bahía Blanca junto a Federico Susbielles, que se tiene confianza para pelear la intendencia. El jueves, luego del cierre oficial, el gobernador estará en Olavarría, otro de esos municipios, y luego se reunirá con Massa para el cierre nacional en La Plata, también en manos opositoras. El ministro y candidato presidencial, por su lado, antes de ir esta tarde a Merlo pasará por Mar del Plata, donde la titular del Anses, Fernanda Raverta, quiere destronar al macrista Guillermo Montenegro.