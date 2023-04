Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 30 de abril

Cristina revalidó su liderazgo en un Frente que todavía busca candidato

Cristina Kirchner revalidó su papel preponderante en la coalición, pero reiteró que no se presentará y no dio pistas sobre las candidaturas. Sergio Massa persiste como el plan A, pero debe mantener a flote la economía en las próximas semanas, cuestión que no se presenta fácil. De nuevo hay quienes plantean la opción Axel Kicillof, como posible plan B.