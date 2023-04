Cristina revalidó su liderazgo en un Frente de Todos que todavía busca candidato

Cristina Kirchner revalidó su papel preponderante en la coalición, pero reiteró que no se presentará y no dio pistas sobre las candidaturas. Sergio Massa persiste como el plan A, pero debe mantener a flote la economía en las próximas semanas, cuestión que no se presenta fácil.

"¿Qué otro político puede dar una charla así y generar semejante atención? Hasta los canales de ellos lo tuvieron que pasar porque se les caía el rating", celebraba un legislador muy cercano a Cristina Kirchner el magnetismo que genera la vicepresidenta, revalidado en su aparición del jueves, lo mismo que su liderazgo dentro del Frente de Todos. Eso fuera de discusión. El problema, para algunos, fue que si se esperaban avances en la definición de las candidaturas todo está como entonces. El plan A sigue siendo Sergio Massa, pero su suerte depende de que pueda controlar el dólar y poner en caja la inflación. La idea de redactar una propuesta programática -¿quiénes, cuándo, cómo?- alteraba al sector no K. "Ya no saben qué inventar para seguir estirando los tiempos y que sea ella la que resuelva todo", mascullaban.

Con su "ya dí lo que tenía que dar", la vicepresidenta volvió a dejar en claro que se margina de las candidaturas. Aunque con el "no, presidenta no", algunos reinterpretaron que el paso a costado era válido sólo para el cargo mayor y no, por ejemplo, para la senaduría bonaerense. En definitiva, las lecturas posteriores evidenciaban que para una parte del kirchnerismo es importante mantener viva la posibilidad de una postulación de la vice como factor ordenador dentro de la coalición, especialmente en momentos de sacudones económicos. De acuerdo a la interpretación de un funcionario de diálogo con el Instituto Patria, más allá de los postulantes que se muestran con legítimas aspiraciones, en la cabeza de Cristina el plan A es Massa y, si las condiciones no lo permiten, el b sería Axel Kicillof, posibilidad que el gobernador resiste con uñas y dientes.

Corrido el presidente Alberto Fernández de la competencia, Massa empezó la semana dispuesto a convertirse en el vértice de la gestión y terminó manguera en mano tratando de que no se le incendie el rancho. Pudo conjurar la corrida, pero la pulseada aún es larga. "Tiene que conseguir cinco o seis mil millones de dólares de algún lado, sino van a volver a la carga", comentaba un colega del gabinete. Dispuesto a hacer de la crisis una oportunidad -dado que la batalla contra la inflación parece perdida-, el ministro aspira a mostrarse como el único que puede torcerle el brazo a los mercados y mantener los números en caja. Desde Economía difundían un gráfico con la parábola de las cotizaciones del dólar. Los valores que realmente importan, los dólares MEP y CCL, terminaron por debajo de los que mostraban el lunes.

El contragolpe de Massa con las reservas del Banco Central dio resultado y por partida doble. No sólo bajo el dólar, también le sirvió para mostrarle a la dirigencia kirchnerista que lo mira de reojo que el discutido acuerdo con el FMI no le va a atar las manos. Hiperactivo, Massa fue por más y se animó a armar una incipiente mesa de diálogo con la CGT y los movimientos sociales. Su nueva apuesta es conseguir una estabilización de los precios por 90 días, para lo que comenzó a convocar a los empresarios. Cristina lo elogió en dos momentos del discurso, una de ellas referida al acuerdo con China para pagar las importaciones en yuanes.

No es poco, porque China y Brasil son los principales socios comerciales de Argentina. Países integrantes de los BRICS, exhibirían en los hechos las facilidades que puedan dar los países amigos en momentos de dificultades. En Cancillería pensaban que podía funcionar como incentivo extra para que Estados Unidos facilite la colaboración del FMI. Massa sigue negociando el adelanto de los desembolsos para fortalecer las reservas. "Tienen línea abierta e intercambian números todo el tiempo", respondían en Economía respecto a las conversaciones con el organismo. El adelanto estaría acompañado de una revisión integral de las metas del acuerdo.

Intercambios comerciales en monedas locales, desembolsos adelantados de dólares, acuerdo de precios para contener la inflación; son demasiadas negociaciones paralelas que lleva adelante el ministro que ponen un interrogante en su postulación. "Si la puede llevar, es el candidato natural. Tiene cinco semanas para mostrar que puede mantener todo más o menos en orden. Te diría que, a esta altura, la inflación ya no preocupa tanto", reafirmaba un funcionario de diálogo diario con el ministro. ¿Y si no puede? "Bueno, siempre está la variante Axel", agregaba. El gobernador no quiere saber nada con la disputa por la Casa Rosada, pero ya avisó que si Cristina se lo pide, irá a pelearla.

Fue todo un síntoma que carlos Bainco, jefe de asesores y mano derecha de Axel, fuera uno de los impulsores del operativo clamor que se armó por las redes con los militantes utilizando la birome para escribir "Cristina" como la candidata presidencial.