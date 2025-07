Cinismo ruralista: un mantra sobre las retenciones y el INTA desguazado por el Gobierno

El corte de cinta inaugural de la 137° Exposición de la Sociedad Rural fue cinismo puro. El anfitrión, Nicolás Pino, habló de las bondades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y celebró las coincidencias con el titular del Poder Ejecutivo, Javier Milei, cuando desde la Casa Rosada se impuso un plan de desguace para un organismo que supo ser clave en el desarrollo territorial del país. Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la exención impositiva de 8000 productores que están inscriptos en la Ciudad de Buenos Aires. “No pagan Ingresos Brutos”, exaltó. No por nada el macrismo todavía insiste con su idea de hacer de la ciudad una guarida fiscal. “Suscribo todo lo que dijo Pino”, manifestó, subordinado a los intereses del sector privado, Sergio Iraeta, quien oficia de secretario de Agricultura. La quita de retenciones, otra vez como mantra.

Durante la mañana fría de este jueves, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, cortó la cinta inaugural de la 137° Exposición agro ganadera. De fondo, la tradicional reja negra de ingreso al predio, sobre la Avenida Sarmiento –adquirido por los ruralistas a precio vil durante la década de 1990- y más atrás, la pista central con el emblemático cartel “Cultivar el suelo es servir a la patria”.

“Que todos los ciudadanos puedan ver de dónde viene la riqueza de la Argentina, del campo”, lanzó en tono cómplice el secretario de Agricultura. Sin negar la relevancia de las divisas que son aportadas por las exportaciones agrícolas, el sector está lejos de ser el motor económico del país (al menos, no es el único).

Según el sitio Argendata, desarrollado por la organización Fundar, a lo largo del siglo XX, el sector agropecuario fue perdiendo peso paulatinamente en relación a su aporte al producto interno bruto. “Pasó del 25,7% en 1935 a menos del 10% en las últimas décadas. En un principio, la baja fue fundamentalmente compensada por la suba de la industria manufacturera, que pasó de explicar el 14,8% de la producción en la década de 1930 a superar el 30% en la década de 1960 y en la de 1980”, puede leerse en el trabajo de Fundar. Y ni hablar de la informalidad laboral, que en varias provincias llegan al 60%.

Los discursos

Como es habitual, en los cortes de cinta de inauguración de la exposición suele participar el jefe de Gobierno porteño. Con un discurso breve, Macri invitó a los productores del país a radicar sus empresas en CABA para evitar el pago de Ingresos Brutos. Actualmente, existen 8000 productores, es decir, empresas que producen en los campos del país y no tributan Ingresos Brutos; si bien es discutido por su regresividad, todavía resulta clave para las cuentas fiscales de las provincias.

Macri también ponderó “la grandeza del campo” al sostener las bondades de la siembra directa implementada en el país en la década de 1990. Ni Iraeta ni Francos se pusieron colorados. El INTA fue clave en el desarrollo de esta tecnología, ahora en un proceso de desguace de la mano de Federico Sturzenegger.

Así lo recordaba Mariano Garmendia, ex presidente del INTA en 2023: “Si hay tecnologías que trascendieron las fronteras en la historia del organismo, la siembra directa y los silobolsas con todo el know how, probablemente lideren el ranking. Ambas tecnologías fueron fundamentales y permitieron que productores argentinos den el salto productivo. Si bien todos saben que es una decisión agronómica que combina rotación de cultivos, fertilizantes y agricultura de precisión para aumentar la producción y preservar los recursos naturales, pocos saben que sus primeros pasos fueron ensayos que se realizaron en el INTA Marcos Juárez en 1975”.

La administración Milei, vía la guadaña del ministro de destrucción del Estado desarmó el organismo con el objetivo de poner a la venta ciento de miles de hectáreas a favor del sector privado, sumado a una profunda desarticulación territorial. “Veo mucha gente conocida, ahí está medio a lo lejos (Enrique) Crotto”, sostuvo Francos al momento de tomar la palabra. Los ´90 al palo. Crotto fue el titular de la Sociedad Rural que protagonizó la compra a precio vil del actual predio –cedido por la administración Menem-, operación en la que también habían quedado involucradas “La Rural de Palermo SA” y Odgen Argentina SA”, por un dudoso préstamo otorgado desde el Banco Provincia.

Actualmente, los dueños de La Rural de Palermo SA (la empresa que maneja el predio) son la SRA con el 50% de las acciones y Entertainment Holding SA, sociedad integrada por Fénix Entertainment Group e IRSA, del empresario Eduardo Elsztain.

Ya más serio, Francos lanzó: “El otro día hubo un entendimiento con la Mesa de Enlace sobre la situación y la forma de mirar para adelante”. El sherpa del cónclave ruralista con el Gobierno, Nicolás Pino, sonreía rebosante sin escuchar los ecos de las críticas de aquella reunión provenientes de las segundas líneas, tal como señaló en diálogo con El Destape el vicepresidente de la Federación Agraria, José Luis Volando.

Y agregó: “Termina la reunión con el Presidente, en la Mesa de Enlace hubo ponderaciones diferentes. Se valora que nos haya recibido y escuchado sobre las problemáticas del sector. Mencionó su compromiso para que el próximo impuesto que baje sea el tema de las retenciones, sin poner fecha. Desde la Federación Agraria nos quedamos con un gusto amargo en la boca. Si bien pudimos plantear las dificultades de las economías regionales, la agricultura familiar y el INTA, el Presidente simplemente nos escuchó y terminó diciendo que a él ´lo único que le interesa es acomodar la macro´ y que los otros temas no lo deberíamos tratar con él. Con lo cual fue una reunión que nos dejó con las manos vacías”.

El mantra

“La línea son retenciones cero”, lanzó Pino durante una improvisada conferencia de prensa tras el corte de la cinta inaugural. El titular de la SRA está llamado a unificar los intereses ideológicos entre la Mesa de Enlace y la administración Milei. Su deseo máximo, la eliminación de los derechos de exportación.

- ¿El presidente les cumple con su palabra?, le preguntaron a Pino.

Rápido de reflejos, respondió.

- Viene cumpliendo. En el caso de las economías regionales han sido eliminadas con lo cual el presidente ha dado su palabra. El camino, entendemos todos, son las retenciones cero. Hace un año, en este mismo lugar, el Presidente anunció quita y baja de impuestos a muchos productos. Así que sí.

El próximo 26 de julio, la tribuna ruralista escuchará el discurso de Milei a la espera de algún tipo de anuncio para el sector. En las gradas, la crema de la crema del establishment. Y en los techos de la Rural, los francotiradores de “seguridad” de la Casa Rosada.