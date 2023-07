Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 27 de julio

El ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, consideró que "no hay que dejar ni un colectivo sin sistema de seguridad", al recorrer el Centro de Operaciones Municipal en Almirante Brown junto al diputado provincial y postulante a jefe comunal de ese distrito, Mariano Cascallares.



"No hay que dejar ni un colectivo en la Argentina sin sistema de seguridad, porque esa es la mejor forma de garantizar que la gente viaje segura y que los choferes trabajen tranquilos. Los felicito por este sistema de cinco cámaras, con una frontal. Hay que tomarlo como ejemplo y no dejar ni un solo colectivo de la Argentina sin este sistema”, afirmó Massa durante esta actividad que se llevó a cabo ayer por la noche.



Según se detalló en un comunicado, el titular de Economía visitó este Centro de Operaciones en el cual se monitorea la seguridad ciudadana de Almirante Brown y evaluó el funcionamiento de las cámaras de seguridad en los colectivos y los botones antipánico, tecnologías que viene implementando el municipio "para las emergencias y la prevención del delito".



Massa recorrió las unidades y compartió una charla con los choferes, donde recalcaron "la importancia de la seguridad tanto para los pasajeros como para los trabajadores en el transporte público".



“Hay que lograr que en 180 días no quede ni un colectivo sin este sistema”, sostuvo el precandidato presidencial.