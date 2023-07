Segundo round entre Fernando Iglesias y Larreta, de cara a las elecciones 2023: "Estudiemos"

Tras un nuevo cruce entre el jefe de Gobierno y Patricia Bullrich, Fernando Iglesias volvió a interceder con un fuerte mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Fernando Iglesias volvió a cuestionar este jueves al jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial para las elecciones 2023, Horacio Rodríguez Larreta, a quien ya había criticado el miércoles por rechazar un eventual "blindaje" del dólar con dinero prestado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), propuesto por su rival en la interna, Patricia Bullrich.

"Lo que fracasó con (Fernando) de la Rúa no fue el blindaje. Fue la idea de que era posible salir de un modelo agotado con un poquito menos de corrupción y un poquito más de gestión, sin pelearse con nadie y aliándose con una pata peronista: Chacho Álvarez. Estudiemos nomás", expresó Iglesias en un tuit en el que mencionó a Rodríguez Larreta.

En otro mensaje, el diputado manifestó que lo que "fracasó" del gobierno de Mauricio Macri fue que, bajo su percepción, algunos ministerios no hicieron cambios profundos. "Y lo que fracasó del Gobierno de Macri no fueron los ministerios donde se hicieron cambios rápidos y profundos sino Economía, donde fueron lentos y graduales. Además de la idea zombi de que financiando gobernadores peronistas iban a jugar a favor nuestro en 2019", manifestó y agregó: "Lo que fracasó no es la grieta. Es un país dirigido por psicópatas a los que pocos quieren enfrentarse. Es el peronismo, Horacio".

El miércoles, Larreta había dicho que no coincidía con la idea de un blindaje, como "hizo De la Rúa". "¿Cómo vas a repetir el blindaje de la época de De la Rúa? ¿Cómo terminó De la Rúa después del blindaje?" se había preguntado el jefe de Gobierno en CNN Radio. Luego, Iglesias respondió en su cuenta de Twitter: "De la Rúa terminó mal, pero peor le fue a Favaloro". Horas después, el diputado pidió "disculpas a quienes se sintieron ofendidos".

Larreta volvió a la carga contra Bullrich: "No creemos en el 'mátenlos'"

En una nueva escalada de la interna de JxC, el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta volvió a distanciarse de su competidora, Patricia Bullrich, al señalar que su mensaje "no es a todo o nada", sino que cree en "escuchar antes que hablar", una consigna que -según él- "está entrando" en la sociedad.

"No creemos en el 'mátenlos', pero sí creemos en que hay que hacer las cosas bien para ganarle al kirchnerismo y que no vuelva nunca más. Y la forma de que no vuelva más es gobernando bien, como pasó en la Ciudad. Cuando dijimos 'mátenlos', volvieron y eso no sirve", dijo Larreta durante una recorrida en el barrio porteño de Belgrano.