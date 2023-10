Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 2 de octubre

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cruzó el lunes al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por haber manifestado durante el debate electoral que "no son 30.000 los desaparecidos" de la última dictadura militar sino "8.753", y afirmó que con este tipo de declaraciones el liberal "ofende de una manera brutal".

"El pueblo tiene que despertar; aunque pensemos distinto en algunas cosas, preguntarse si todos queremos que el mentiroso sea presidente. El que mancha la historia de nuestro país no tiene que ser presidente, ese no puede ser", dijo Carlotto, en declaraciones a Radio Provincia, sobre la postura manifestada por Milei en el debate de candidatos presidenciales que se realizó ayer, donde negó que la cifra de desaparecidos por la última dictadura sea de 30.000. "No se puede negar ni desvirtuar lo que ya está escrito y aceptado por el mundo entero. Dicen 'no son 30 mil'. Ha dado una cifra numérica exacta como si supiera los nombres de los que son, esta mentira permanente, si bien su comportamiento fue respetuoso en cuanto a su voz, todo lo demás fue vergonzoso", expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo al referirse al candidato de LLA.