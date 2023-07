Elecciones 2023: así son las boletas de Grabois y Massa para las PASO

El oficialismo dio a conocer cómo se verán las boletas de sus candidatos, que asistirán a las internas el próximo 13 de agosto.

Elecciones 2023: se dieron a conocer las boletas del espacio de UP.

Elecciones 2023: se dieron a conocer las boletas del espacio de UP.

El oficialismo nucleado en el frente Unión por la Patria (UP) dio a conocer este sábado cómo serán las boletas de los candidatos que disputarán la carrera a la presidencia y vicepresidencia el próximo 13 de agosto en las elecciones 2023.

En la contienda se enfrentarán la fórmula presidencial integrada por el ministro de Economía, Sergio Massa y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; contra el binomio de lxs dirigentes de Justa y Soberana Juan Grabois y Paula Abal Medina. Ambos irán con las mismas listas para el resto de las precandidaturas.

A falta de un mes y medio para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el ex-Frente de Todos difundió en redes sociales el modelo de las boletas Massa-Rossi y Grabois - Abal Medina.

En la imagen dada a conocer, se observa el logo de UP y representaciones de los ex presidentes Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner y de la ex primera dama María Eva Duarte de Perón. Obviamente, también cuenta con la foto de los precandidatos a presidente y vicepresidente. Ambas llevan el número de lista 134, con la diferencia que la de Massa es la A "Celeste y blanca" y la de Gabois es la B "Justa y Soberana".

La boleta de Sergio Massa y Agustín Rossi.

En tanto, difundieron un comunicado en el que señalaron que la junta electoral del frente Unión por la Patria decidió, mediante la resolución N°7, oficializar la boleta de la lista "Justa y Soberana" que lleva como candidato a presidente al abogado Grabois y como precandidata a vicepresidenta a Abal Medina, decisión que se dio luego de una agitada jornada el sábado pasado cuando se estaba sobre el filo de la hora para presentar las candidaturas correspondientes.

El jueves, Grabois, había difundido un video en el que anunciaba que desistía de su aspiración a la presidencia luego de que se conociera la candidatura del ministro del Interior, Wado de Pedro. Sin embargo, el viernes por la noche, UP dio a conocer la fórmula que llamaron "de la unidad" compuesta por Massa y Rossi, por lo que el abogado optó por subirse nuevamente a la competencia y su boleta estará en las PASO.

Los apoderados de la lista “Justa y Soberana” ya firmaron las adhesiones en la junta electoral, a excepción de la lista jujeña de senadores que encabeza el presidente del PJ provincial, Ruben Rivarola. En ese caso, el precandidato a presidente rechazó en la junta electoral la adhesión por la complicidad en la represión al pueblo jujeño.

La boleta de Juan Grabois y Abal Medina.

Se espera que en breve el resto de los espacios también difunda sus respectivas boletas, para así ir familiarizando a los votantes con las papeletas que estarán presentes en los cuartos oscuros de todo el país para las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).