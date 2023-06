El día después en Córdoba: el triunfo definitivo de Llaryora y el papelón de Juez

El candidato de Schiaretti le sacó tres puntos al de JxC, quien hizo un reconocimiento tibio de la derrota y salió denunció manejos espurios del oficialismo. El macrismo se quedó con la mayoría en la Legislatura y el Tribunal de Cuentas.

Con casi el 95% de mesas escrutadas, Martín Llaryora se impuso con el 42,76% de los votos. Así, el candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba, aventajó por 3 puntos a Luis Juez, el postulante de Juntos por el Cambio. Ganó otra vez entonces el schiarettismo. Sin embargo, al macrismo le costó reconocer la derrota, y Juez salió con una denuncia lamentable sobre drogas. Igualmente, el macrismo se quedó con la mayoría en la Legislatura de Córdoba.

LLaryora -cuya postulación fue impulsada por la fuerza del actual gobernador cordobés, Juan Schiaretti- sumó el 42,76 por ciento de los votos (822.057 sufragios) contra el 39,76 por ciento (764.406 votos) cosechado por Juez. En tercer lugar quedó Encuentro Vecinal Córdoba, con la postulación a gobernador de Aurelio García Elorrio con el 3,01 por ciento de los votos, en tanto en un relegado cuarto lugar, con el 2,49 por ciento de los votos se ubicaba el candidato de La Libertad Avanza, la fuerza liderada por Javier Milei, en el distrito, Agustín Spaccesi.

Hubo baja participación. Según los registros, solo asistió el 68,27 por ciento, cinco puntos menos que en 2019.

Llaryora aseguró que, con su gestión, empezará "otra provincia, una nueva era", y aseguró que ampliará el gobierno "a distintos sectores para buscar más acuerdos, más consenso". "A partir de diciembre vamos a trabajar para todos los cordobeses. Agradecemos por estos 24 años pero ahora empieza lo mejor, porque nosotros somos una nueva manera de hacer política, una nueva generación. Empieza otra provincia, una nueva era, haremos las reformas necesarias", aseveró el actual intendente de Córdoba y postulante a gobernador por el oficialismo provincial, hoy encabezado por Juan Schiaretti.

Así lo expresó la madrugada del domingo a través de una serie de mensajes que publicó en la red social Twitter, donde manifestó su "gratitud a todos los cordobeses por su gesto cívico de acudir a votar" y puso el acento en la vocación de diálogo de la coalición oficialista.

"Somos una nueva generación y ahora empezamos de cero. Esta coalición invita al diálogo, por eso nosotros vamos a seguir trabajando con todos, porque somos una generación que se tiene que animar a innovar para que Córdoba no pare, para que siga progresando", aseveró.

Por su lado, el macrismo festejó las bancas obtenidas. María Eugenia Vidal tuiteó: "GRACIAS A LOS CORDOBESES QUE ELIGIERON FUTURO. JxC tendrá mayoría en la Legislatura de Córdoba. Un gran paso para un gran equipo". Agregó que "cada día somos más, por eso es clave seguir apoyando a quienes trabajan en cada rincón del país para cambiar sus provincias y recuperar Argentina".

En diálogo con LN+, Juez, que por tercera vez no logró llegar a la Gobernación de Córdoba, disparó: "Jueves, viernes, sábado, los tipos repartían colchones, frazadas, subsidios, plata, un bono de 165 mil pesos para discapacitados, droga".

También expresó: "A los tramposos no les reconozco nada, me hubiesen llamado anoche, me hubiesen dicho cómo era el tema, hubiesen hecho las cosas como corresponde", sostuvo Juez contundente en diálogo con Radio Mitre de Córdoba.

"Soy abogado penalista y me contaban que hubo reuniones con barrabravas... estos tipos no tienen límites a la hora del populismo. Yo tengo límites para buscar votos", añadió Juez, disconforme con el resultado.

Quien se expresó fue Horacio Rodríguez Larreta: "La gran elección que hicimos en Córdoba nos permite gobernar más intendencias en toda la provincia y nuevos lugares en los concejos", afirmó en Twitter.

Y agregó: "¡Elección histórica de Juntos por el Cambio en Córdoba! Felicitaciones a Juez y a los cientos de miles de cordobeses que dijeron claramente que el cambio en Córdoba está cada vez más cerca. Desde JxC vamos a seguir trabajando desde la Legislatura y desde cada ciudad que gobernamos para cambiar y transformar la vida de todos los cordobeses".