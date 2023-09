El desesperado guiño de Tetaz a Milei por el balotaje

El diputado nacional de JxC se refirió a las elecciones generales de octubre y palpitó lo que será el balotaje. "Ustedes tendrían que pedir lo mismo", lanzó en redes.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Martín Tetaz, se expresó de cara a las elecciones generales 2023 y lanzó un pedido desesperado para las y los votantes de cara al 22 de octubre, que terminó siendo un extraño guiño para el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. "Si no nos quieren votar a nosotros, no nos voten a nosotros; pero voten en contra de este Gobierno", lanzó.

En una entrevista con TN, el dirigente manifestó: "Mirá lo que te voy a decir a esta altura del campeonato... Voy a decir algo que no me conviene. Si no nos quieren votar a nosotros, no nos voten a nosotros. Voten al que quieran. Voten a (Nicolás) Del Caño si quieren. Pero voten en contra de este Gobierno". Y remarcó: "Si la sociedad quiere parar la hiperinflación masiva, tiene que ir y votar en contra de este gobierno para que definitivamente se termine esta historia, no hay otra salida".

"Pero estás dando la opción de que también voten a Milei...", marcó una de las periodistas sentadas a la mesa, mientras el resto lo miraba sorprendido. "Que voten lo que quieran", sentenció el diputado nacional en un tono de enojo.

Rápidamente el video se hizo viral en redes sociales y Tetaz redobló la apuesta en su cuenta oficial de Twitter. "Ustedes tendrían que pedir exactamente el mismo voto, si realmente quieren que el kirchnerismo se que de afuera. Pero prefieren que entre Massa al balotaje, porque saben que con Patricia pierden por paliza", le contestó a un libertario que se reía del llamamiento a votar por Milei.

Y también le respondió al periodista Jorge Rial. "Como te das cuenta que alguien ya perdió y está resignado. Mirando este video", lanzó. Tetaz citó el mensaje y marcó: "Que bien que pusiste el voto Jorge".

Una encuesta reveló qué fuerzas entran al balotaje

Un estudio de opinión pública de la consultora Proyección realizado entre el 16 al 21 de septiembre a nivel nacional marcó que el candidato presidencial con mayor intención de votos es Javier Milei de La Libertad Avanza con un 33,7%, superando a Sergio Massa de Unión por la Patria con un 29,1%.

Milei y Massa estarían entrando a un balotaje, dejando afuera a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio con un 24,2%. Después figura la opción "aún no lo se" con un 8,1%, superando a los candidatos a presidente Juan Schiaretti de Hacemos por la Patria y Myriam Bregman del Frente de Izquierda y los Trabajadores, con un 2,6% y un 2,3%, respectivamente.

La encuesta midió también la transferencia de votos entre candidatos y los precandidatos derrotados en las PASO. En el caso de Juan Grabois, que compitió en la interna de Unión por la Patria, un 87,5% de su intención de voto se traslada a Massa, un 5,8% se va al voto indeciso, un 2,6% a Milei, un 2,2% a Bregman un 1,4% a Bullrich y el 0,4% restante a Schiaretti.

Por su parte, Bullrich no retiene la totalidad del caudal de votos de Horacio Rodríguez Larreta en la PASO de Juntos por el Cambio. El sondeo indicó que el 61,1% cosechado por el jefe de Gobierno porteño se queda con Bullrich, pero el 19,3% se va para Milei.

Según señaló el titular de Proyección, Santiago Giorgietta, en diálogo con El Destape Radio, "Milei se lleva el 20% del voto de Larreta, pero la disputa está en quienes no votaron". En ese sentido, remarcó que "más de 2 millones de mujeres no votaron y son quienes tienen el mayor rechazo en votar a Milei".