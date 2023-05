Elecciones 2023: días decisivos para los nombres de Milei en la provincia de Buenos Aires

El diputado libertario comienza a definir las posibles candidaturas que representarán a la jurisdicción más populosa del país.

Así como ya definió su precandidata a vicepresidenta y el posible aspirante a la intendencia de La Matanza, el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei comienza a cerrar los nombres que lo representarán en la provincia de Buenos Aires para las elecciones 2023.

Según pudo saber El Destape el campamento libertario está a la expectativa de que un nombre de el "Ok" en los próximos dias. "Es álguien vinculado a la política", señalaron fuentes que están al tanto de la negociación, pero señalan que el nombre está "bajo cuatro llaves".

Meses atrás se mencionaban a dos outsiders, un empresario gastronómico y un ex deportista, como las cartas posibles de Milei. Sin embargo, estas figuras fueron descartadas de las negociaciones. "Lo van a votar a Javier pero no están dispuestos a exponerse a una candidatura", explicaron desde la estructura bonaerense de Milei.

También se señaló que, de no encontrar una figura de renombre que "mueva el amperímetro" en favor de la campaña de Milei, optarían por un dirigente que no reste a la boleta libertaria. De no encontrar el "Ok" del candidato que se espera, el que podría ser designado para la provincia sería el coordinador del armado bonaerense, Sebastián Pareja, que se sumó el año pasado, de la mano del coordinador nacional Carlos Kikuchi.

"Milei va a elegir, del conjunto de su equipo de trabajo, a quien mejor nos pueda representar para llevar a adelante la candidatura a gobernador y esa persona no soy yo", dijo el armador esta semana en un acto en Mar del Plata.

Desde la estructura bonaerense descreen que Pareja termine siendo el candidato. También ironizaron que uno de los adversarios del libertario, el ex concejal Carlos Maslatón, vaticinó que el armador bonaerense vaya en la boleta a gobernador, ya que Milei no le daría la razón a su ex aliado.

Pese a las versiones que circulan, también desde el armado libertario descartaron un acercamiento al senador provincial Joaquín De la Torre, que siempre tuvo buena sintonía con el libertario y que hasta el jueves estuvo en carrera por ser el precandidato a gobernador por el sector de la dirigente del PRO Patricia Bullrich.

Milei, señalaron, comenzó esta semana a tantear los posibles nombres que representen a la Provincia, no solo en la gobernación, sino en la lista de diputados nacionales por el territorio bonaerense. Adelantan que serían "nombres nuevos en la política".

En caso de un eventual triunfo presidencial del libertario, los principales nombres de la lista pasarían a formar parte del gabinete. Si el candidato que promueve una dolarización y la minimización del estado pierde, los representantes bonaerenses tendrán un rol clave en el Congreso, ya que especulan con una buena elección en la jurisdicción más poblada del país.

Además de anunciar a su compañera de bloque, la negacionista Victoria Villarruel, como su vice, Milei hizo público el ofrecimiento que le hizo al cantante de cumbia El Dipy para que sea su precandidato a intendente de La Matanza, el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires. Según se señaló esta semana desde el entorno del libertario, están a la espera de la respuesta.

En cambio, desde la estructura bonaerense de Milei dan por hecho que la diputada nacional Carolina Píparo será precandidata a intendenta de La Plata. También se mencionan como nombres firmes como el ex funcionario del intendente Diego Valenzuela Ricardo Tejerina en Tres de Febrero, el ex candidato a concejal de Avanza Libertad Carlos Alonso en Bahía Blanca, la concejal Celeste Arouxet de Olavarría y el empresario teatral Ariel Diwan en Morón.