Elecciones 2023: Javier Milei develó quién lo acompañará en la fórmula presidencial

El diputado liberal y precandidato a presidente presentó a su compañera de fórmula, de cara a las elecciones generales de este año.

El diputado y precandidato presidencial, Javier Milei, anunció de manera oficial que irá con la diputada negacionista, Victoria Villarruel, como compañera de fórmula para la elección presidencial de este año. "Vamos a ser la fórmula a candidato a presidente y vicepresidente, la mujer brillante que me acompaña es la señora Victoria Villarruel", dijo Milei en una entrevista este lunes por la noche en La Nación +.

"Es una persona brillante, íntegra, honesta, nosotros además somos amigos y trabajamos de una manera en la que nos complementamos muy bien", describió el diputado, que llegó a los estudios acompañado por la ahora también precandidata. Afirmó que el conocimiento de la diputada en temas como seguridad y defensa son lo que la hacen "importante" a la hora complementar la fórmula en la que Milei domina los aspectos económicos. "Pocas personas están a la altura de ella, sobre todo en discusiones sumamente importantes y tan contaminadas en Argentina como los derechos humanos", continuó.

La precandidata a Vicepresidenta definió a su compañero como "una persona fuera de serie" y celebró que en un año y medio haya "instalado el discurso económico de la oposición y del oficialismo". Y siguió: "Para mi ha sido un gran compañero en el Congreso, nosotros hemos tenido una relación de colaboración y creo que eso es lo más que puede ofrecerle un presidente y un Vicepresidente a los argentinos; y eso es lo que no estamos viendo en el Gobierno".

Afirmó que lo que está pasando en las provincias no es extrapolable a nivel nacional y lanzó: "El caso de La Rioja, ¿vos me vas a decir que va a sacar 50 por ciento el Frente de todos?, ¡Ni de casualidad!", afirmó en diálogo con Jonathan Viale. Y reveló: "Estamos haciendo todo lo humanamente posible para dejarlos terceros (al Frente de Todos)". Además, eludió rápido la pregunta acerca de la derrota del candidato Martín Menem en La Rioja, quien sacó 16 puntos, y dijo al pasar: "No importa, es un detalle" y quiso argumentar ese desempeño al decir que tuvo que enfrentarse al "aparato clientelístico".

Más temprano en sus redes sociales, el legislador libertario rechazó las críticas del jefe de Estado y dijo que él quiere "hombre libres", mientras que el Gobierno "quiere esclavos". "Alberto Fernández no se confunda, no soy amigo de los ricos, lo soy de la generación de riqueza que saca a los países de la pobreza, no como ustedes que son tan amigos de los pobres que sólo logran multiplicarlos. Nosotros queremos hombres libres mientras ustedes quieren esclavos", resaltó Milei.

El mandatario nacional indicó: "Estamos en un momento en donde toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Ha aparecido un personaje que dice barrabasadas; quiere privatizar las calles de las ciudades; dar libertad a cada uno para vender sus órganos y vivir de ese dinero; que dice que hay que derrumbar el Banco Central y dolarizar la economía". En un acto en La Pampa, donde este domingo ganó el oficialismo provincial, el jefe de Estado agregó: "El imperio mediático hace lo imposible para mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante en la política argentina".