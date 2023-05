Wado reveló que podría ser candidato: "Quiero ser parte"

El ministro del Interior afirmó que quiere "ser parte de una generación que piense soluciones distintas a los problemas de los argentinos".

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó este lunes que quiere "ser parte de una generación que piense soluciones distintas a los problemas de los argentinos" y sostuvo que "si me toca y me acompañan" podría ser candidato en las próximas elecciones.

De Pedro llamó a generar un "plan de desarrollo federal" desde el próximo Gobierno, donde se una a la dirigencia del país "en un modelo productivo que dé trabajo y felicidad". Consultado sobre si sería candidato a Presidente, De Pedro dijo: "Yo pienso en términos colectivos, y desde que el espacio empezó en pensar en candidatos y caras nuevas y discutimos el futuro de la Argentina y Cristina Fernández de Kirchner habló de que se necesitaba de las nuevas generaciones, yo dije 'quiero ser parte de una generación que piense soluciones distintas a los problemas de los argentinos'".

Por su parte, agregó que "sé que voy a ser parte, no soy de las personas que soñaron con ser algo, soñé con que Argentina funcione y que la suerte de vivir con contención esa felicidad puedan tenerla otros". Y acerca de la postulación en sí y si se siente preparado, aseveró: "Si me toca y me acompañan, sí".

También expresó, en una entrevista con FM Neura (el medio de Alejandro Fantino), que "si queremos hacer las cosas de una manera diferente tenemos que dejar el marketing y las campañas de lado y el próximo Gobierno se va a tener que sentar con trabajadores, industriales, dueños de medios a ver cómo resolvemos los problemas estructurales". Agregó que "estamos pensando en una Argentina multipolar donde cada recurso natural de cada región permita industrializarse en la región y produzca mano de obra y agregado de valor local".

El ministro propuso que sería "lo mas lógico" que la capital del país esté en el interior del país porque "CABA es una ciudad muy rica en términos culturales, turísticos que tiene un fenomenal potencial que con toda la administración concentrada en ella también la hace un poquito invivible por el tránsito y las protestas".

Por otro lado, sostuvo que el próximo Gobierno deberá "primero diseñar el modelo productivo para ver a que nos vamos a dedicar, cuál es el acuerdo nacional al respecto y consensuarlo para que eso perdure y que el resultado de una elección no determine que ciertas industrias tengan que cerrar" en el futuro. "Hay que repesar y rediseñar la Argentina para que se pueda vivir, producir y trabajar en todos lados", resumió.

Sobre la economía, De Pedro aseguró que "la desconfianza en el peso va relacionado con la desconfianza que nos tenemos como país y que generamos al resto del mundo, es un síntoma". Y explicó que "tenemos que trabajar en acuerdos básicos para que la Argentina funcione. Sin eso no alcanza y cada 4 años vamos a estar cambiando de fórmula y de Gobierno".

Aseguró también que en su visión de país es importante "echar raíces como argentinos y fomentar generaciones que amen la Argentina y no se quieran ir" y llamó a que "le encontremos una épica positiva para construir el futuro y que fortalezcamos nuestra nacionalidad".

Ya se lanzó Rossi

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, lanzó este lunes su candidatura presidencial con un video que compartió en sus redes sociales y en el que prometió crecimiento con inclusión social y redistribución del ingreso. "Para eso quiero ser Presidente", afirmó Rossi en el video que grabó el miércoles de la semana pasada luego de reuniones y actividades en su función de jefe de gabinete.

En el spot que dura más de tres minutos, el ex ministro de Defensa hizo un repaso de la actualidad argentina, dijo que entiende las dificultades económicas que hace casi imposible llegar a fin de mes, empatizó con la "bronca" y la "desesperanza". "No nos han tocado años fáciles. Suelo decir que la Argentina tiene la convergencia de cuatro crisis: la del endeudamiento que recibimos, la pandemia, después la guerra y ahora la sequía. Y eso nos imposibilitó de cumplir con los sueños que teníamos en ese 2019 cuando celebramos el contrato electoral con el conjunto de la sociedad argentina. Nosotros pensábamos que rápidamente íbamos a volver a aquellos años felices que tuvimos en los gobiernos de Néstor y Cristina", afirmó Rossi.

El jefe de Gabinete pidió al Frente de Todos (FdT) "aprovechar" las elecciones PASO como un "instrumento" para que esa fuerza saque "la mayor cantidad de puntos". Reiteró en diálogo con Futurock que formalizará su precandidatura el lunes con un video que será difundido a través de las redes sociales, a poco menos de un mes del cierre de listas para las PASO del 13 de agosto. "Nosotros tendríamos que aprovechar el instrumento de las PASO para que nuestra coalición saque la mayor cantidad de puntos", manifestó.