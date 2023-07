De cara a las elecciones 2023, Milei lidera una encuesta clave entre jóvenes de 16 y 35 años

A un mes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, lidera una encuesta clave que se hizo entre jóvenes de 16 y 35 años. El libertario es el más elegido ante la pregunta "¿Quién creés que defiende mejor los intereses de los jóvenes?", lidera el ranking con un 26,7%, de cara a las elecciones 2023.

El informe fue realizado por Argentina Futura, Flacso y Jefatura de Gabinete de la Nación. Para el mismo se realizaron 65 entrevistas en profundidad semi estructuradas a jóvenes entre 16 y 29 años de los conglomerados urbanos más relevantes de diferentes regiones de todo el territorio nacional (CABA, AMBA, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Rosario, La Plata, Comodoro Rivadavia, Bariloche y Mar del Plata). Y además se implementó una encuesta telefónica a jóvenes de entre 16 y 35 años de todo el país (primera y tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires y el Interior, contemplando los tres cordones de GBA, la CABA y el interior del país).

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De entre quienes fueron encuestados, el 47,3% estudia y el 38,5% estudia y trabaja, estando otras variables como género y niveles educativos proporcionalmente distribuidas. La muestra es de 845 casos con un nivel de confianza del 95%.

Detrás de Milei se encuentra Cristina Kirchner, con un 12.8% de adhesión en la juventud. Un dato importante es que un 41.8% de los jóvenes cree que ningún político defiende los intereses de los menores de 30 años.

El estudio tiene varios párrafos de conclusiones de las entrevistas presenciales, con enfoque sobre todo en la democracia, que en Argentina cumple 40 años. Sobre el factor Milei, el informe argumentó: "Quienes valoran su imagen rescatan diversas dimensiones. Para este grupo de jóvenes, Milei es un político que 'sabe' de economía, un técnico que conoce el funcionamiento de los mercados y tiene una estrategia para solucionar los problemas económicos. Se considera a Milei como alguien que 'tiene un plan' para bajar la inflación y que va a resolver cuestiones como la falta de empleo o la precariedad. Otros, por ejemplo, te dicen: 'voy a bajar la inflación o la pobreza', y no te dicen el por qué. Como que va a suceder por arte de magia, y el loco Milei, te lo explica como él lo haría. No sé si resultaría, pero por lo menos tiene un plan o algo pensado".

Asimismo, la encuesta destacó: "Milei logró construir una llegada específica a las juventudes, una audibilidad (fundamentalmente a partir de las redes sociales) que otros políticos no tienen. Esto no se debe a las propuestas de los otros dirigentes sino a que estos directamente no son vistos ni escuchados por los y las jóvenes. La figura de Javier Milei aparece como un personaje nuevo en la política, un 'outsider' y con características muy distintas en relación a los y las candidatos/as de los otros espacios políticos".

Por otro lado, se concluyó que "la mayor identificación con Milei proviene a partir de un vínculo emocional construido específicamente con las juventudes. Esto es valorado explícitamente ya que priorizan esa empatía incluso por delante de las propuestas concretas, algunas con las cuales no están de acuerdo".

Además, uno de los aspectos más valorados de Milei para la juventud encuestada es "que sea una persona sincera que dice lo que va a hacer sin importarle las consecuencias ni buscar la corrección política (no quiere 'quedar bien' con el electorado). Se destaca que es alguien espontáneo, que 'se planta' ('dice lo que hay que decir') ante el resto de los políticos a los cuales las y los jóvenes en general desprecian. Esta 'rebeldía' incluso provoca que para algunos Milei sea considerado un político 'de izquierda'. Milei ha logrado, siendo parte de la oferta institucionalizada de la política, ser una opción percibida como distinta que pelea contra lo instituido, contra el statu quo".

También abarca la cuestión de género y cómo los que más se identifican con el libertario son varones. "Otra cuestión a destacar es la variable de género cuando aparece la afinidad con Milei. Ésta se pronuncia en un grupo de los varones jóvenes; en el caso de las mujeres jóvenes entrevistadas, si bien rescatan algunos aspectos de lo que propone o de su pragmatismo (su formación, las propuestas en materia económica, sortear su sueldo del Congreso) le escapan a su temperamento e imagen pública, les genera más rechazo el tono de su voz, el énfasis y su carácter. En este sentido, observamos que dentro de este grupo de jóvenes, son los varones quienes más alineados están, tal como señalan las encuestas cuantitativas", explica el informe.

Como puntos negativos, del informe se desprende que "para el grupo de las y los jóvenes entrevistados que no acompañan las propuestas del actual diputado, esta irrupción se debe al mal desempeño de los gobiernos anteriores, realizando una fuerte crítica a esos espacios políticos por 'permitir' la llegada de un candidato de estas características".

"La afinidad es borrosa cuando les preguntamos acerca de la valoración con respecto a ciertas medidas tales como la destrucción del Banco Central, el derecho al aborto o cuestiones sensibles como la portación de armas", expresa como conclusión negativa sobre Milei la encuesta.

Salud mental y educación, las preocupaciones de los jóvenes

Este mismo informe de Argentina Futura y Flacso, que fue coordinado por el sociólogo Nahuel Sosa, concluyó que "la mayoría de los y las jóvenes comparten la idea de que la política está alejada de sus problemáticas cotidianas. La relación de las juventudes con la política si bien puede reflejar cierta frustración, no implica que la participación en sí misma sea considerada negativamente, ni tampoco que sean jóvenes que no aspiren a participar en distintos espacios comunitarios, sociales o militantes".

En esa línea se explica que "en muchos casos tienen una idea algo difusa de lo que es el Estado. Respecto del futuro, en su mayoría los y las jóvenes nos han planteado que quieren estudiar y tienen la expectativa de independizarse económicamente. La educación sigue siendo considerada un motor de ascenso social. Las y los jóvenes elaboran sus expectativas respecto del mundo laboral en base a las posibilidades de obtener ingresos".

"La principal preocupación de las y los jóvenes entrevistados se vincula con sus problemas para obtener ciertos ingresos que les permitan cubrir sus necesidades. Es significativa la narrativa sobre ingresos, las condiciones de contratación y la presencia del acceso a la vivienda como anhelo", manifestaron las juventudes entrevistadas.

Y por último afirma el informe que "la salud mental es una de las principales preocupaciones actuales de las juventudes. El acceso a consultas y tratamientos profesionales se ha convertido en una necesidad de esta etapa".