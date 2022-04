Carrió no descartó ser candidata en 2023 y se asustó por la cara de Milei

La líder de la Coalición Cívica afirmó que el diputado liberal "puede ser presidente" y que puede desembocar en un "autoritarismo de masas". Por otra parte, afirmó que puede competir en una interna del frente opositor si hay boleta única y "si la cuestión está poco clara"

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, no descartó ser candidata a presidente en las elecciones 2023 y ratificó su rechazo a un acercamiento de Juntos por el Cambio al diputado de Avanza la Libertad Javier Milei. Incluso, afirmó que le "asusta" su cara.

"Puedo ser candidata de la Coalición Cívica si hay boleta única, para defender los principios", afirmó en una entrevista ayer en el canal TN. Sin embargo, aclaró que no le "importa ganar o perder". "Yo viví bien, así que si soy presidenta o me muero, para mí es lo mismo", expresó.

"Yo no descarto que el año que viene, si la cuestión está poco clara en materia de contrato moral, corrupción o la libertad, yo esté para dar el debate", afirmó, mientras se refería a los posibles nombres de Juntos por el Cambio para 2023 y la negativa a un acercamiento a Milei

"¡Ay,! me asusta la cara, nunca la ví así", exclamó, interrumpiéndose a sí misma, cuando en el estudio pasaban imágenes del diputado liberal. "Milei tiene los ojos fijos, más allá de todas las expresiones de su cara", observó. Sin embargo, aclaró que la figura de Milei no le "preocupa", señalando que "es un fenómeno mundial, pero que en Argentina lo representa él" .

"Hay momentos en los que las sociedades están frustradas y rabiosas, estos suceden. Está financiado por sectores que van en contra de las democracias liberales. Además tienen un bien coaching. Hubo muchos con igual discurso que terminaron con terribles dictaduras en Europa, en sociedades previas a la Segunda Guerra Mundial", recordó.

De esta manera, vaticinó que el diputado "podría llegar a ser presidente y esta no sería la salida no a una democracia liberal republicano, sino que podría ser el nacimiento de un autoritarismo de masas, que elimine a los que lo votaron, que son los pobres".

Reunión JxC

Respecto a la reunión de Juntos por el Cambio, en la que se rechazó la integración de Milei a Juntos por el Cambio, Carrió - que no asistió al encuentro- se refirió a las quejas de la titular del Pro, Patricia Bullrich sobre alejarse del diputado liberal. "Patricia se presentaba como la sucesora de (el ex presidente Mauricio) Macri y el hoy es candidato", comenzó, añadiendo que como el ex presidente es "el líder indiscutido del Pro" debe estar "de acuerdo en todo".

"Mauricio dijo que Milei es autoritario, tiene ideas creativas, pero nos lleva a la anarquía y los otros le dijeron que sí. Pero Patricia no quiso contradecir a Macri, por eso lo dice hoy", explicó. "Macri quiere ser candidato, pero no se si lo va a hacer", señaló, añadiendo que así como el ex presidente es "el líder indiscutido" del Pro y élla de la CC, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lo es de una parte importante del radicalismo.