Cómo viajar gratis en colectivos en enero 2026

Los bancos y billeteras virtuales actualizaron sus promociones disponibles para viajar gratis en colectivos, subte y premetero en enero 2026.

Ya sea bajo la modalidad de NFC, tarjetas físicas o QR, los descuentos y reintegros ascienden hasta el 100% del valor los boletos que durante el primer mes del año incorporaron un aumento del 4,5%. Además, se mantienen los beneficios por combinación de la Red SUBE.

Cómo viajar gratis en colectivo y subte durante enero 2026

Banco Galicia

Reintegro 100% | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | VISA DÉBITO - Válido en colectivos y subtes | Pagando sin contacto.

Banco ICBC

Reintegro 100% | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | VISA DÉBITO y MODO - Válido en colectivos y subtes | Pagando sin contacto.

Banco Nación

Reintegro 100% | Tope de $ 5000 por cuenta y por mes | MASTERCARD DÉBITO y MODO - Válido en colectivos y subtes | Pagando con QR.

VISA

Reintegro 100% | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | VISA DÉBITO, Apple Pay y Google Pay - Válido en colectivos y subtes | Pagando sin contacto.

Banco Santa Fe

Reintegro 100% | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | VISA DÉBITO y MODO - Válido en colectivos y subtes | Pagando sin contacto y NFC.

Banco Santander

Reintegro 100% | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | VISA DÉBITO - Válido en colectivos y subtes | Pagando con NFC.

Naranja X

Reintegro 100% | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | VISA y MASTERCARD - Válido en colectivos y subtes | Pagando con NFC.

Banco Credicoop

Reintegro 100% | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | VISA DÉBITO - Válido en colectivos y subtes | Pagando sin contacto y NFC.

Banco Ciudad

Reintegro 100% | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | VISA DÉBITO - Válido en colectivos y subtes | Pagando con NFC.

Banco Macro

Reintegro 100% | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | VISA DÉBITO y MODO - Válido en colectivos y subtes | Pagando sin contacto y NFC.

Banco Comafi

Reintegro 100% | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | VISA DÉBITO y MODO - Válido en colectivos Pagando sin contacto.

Brubank

Reintegro 100% | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | VISA DÉBITO - Válido en colectivos y subtes | Pagando con NFC.

RED SUBE en enero 2026

Durante enero 2026 se mantienen vigentes los descuentos a través de la Red SUBE. De carácter automáticos en viajes combinados dentro de un período de dos horas, aplicará al pleno de los usuarios del transporte público que abonen mediante la tarjeta SUBE.

Cómo funciona la Red SUBE en enero 2026

Primer viaje: tarifa completa.

Segundo viaje: 50% de descuento.

Tercer viaje y siguientes (dentro de las dos horas): 75% de descuento.

De cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE en enero 2026

Durante enero 2026 el saldo negativo disponible en la Tarjeta SUBE asciende a $1.200.