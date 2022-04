Patricia Bullrich llegó tarde, no pudo sumar a Milei y estalló contra sus socios de Juntos

La titular del PRO reconoció que llegó a la Mesa Nacional del partido una vez que la decisión de rechazar a Milei se había tomado, por lo que luego demostró su disconformidad con el comunicado emitido en las últimas horas.

Patricia Bullrich no pudo llevar a discusión la incorporación de Javier Milei a Juntos por el Cambio porque llegó tarde a la reunión de la Mesa Nacional del partido. Así lo confirmó el diputado del PRO, Gerardo Milman, quien explicó que la ex ministra de Seguridad llegó sobre el final de la reunión, ya que acababa de llegar de su viaje a Miami, en donde participó del foro "Derecha e izquierda en el siglo XXI".

"Patricia llegó tarde a la reunión y no pudo discutir la posible incorporación de Javier Milei. Ya se había decidido todo", admitió Milman en diálogo con Futurock y contó que en la reunión se tomaron dos decisiones: respaldar a Gerardo Morales por la supuesta "operación" que involucraba al gobernador de Jujuy en una negociación con el gobierno por los cargos del Consejo de la Magistratura y, la otra, la discusión sobre una posible alianza con el sector del diputado de ultraderecha, Javier Milei.

Esta mañana, Bullrich reconoció que llegó tarde al encuentro de Juntos por el Cambio, del que participó Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, entre otros dirigentes opositores.

"Llegué a la reunión tarde y la decisión estaba tomada. Creo que en este momento tenemos que plantearnos nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que él no sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio. Ayer lo intenté discutir, pero el tema ya se había debatido. Desde mi punto de vista, de una manera todavía no clara”, señaló la titular del PRO en Radio Continental.

Luego del encuentro, Juntos por el Cambio compartió un comunicado dando a conocer los resultados de la reunión. En el mismo, apuntaron directamente contra Milei y dejaron en claro su postura de cerrarle las puertas al líder de La Libertad Avanza: "Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo" .

Bullrich repudió el comunicado de Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich dejó en claro su descontento con el comunicado emitido por Juntos por el Cambio durante la tarde del miércoles, en el que le cerraron las puertas al sector de Javier Milei.

“Me parece que una decisión de esta envergadura no puede definirse sin previo debate en el seno de los partidos y sin figurar en el temario. No es serio que una coalición como la nuestra esté tomando decisiones así, como a las escondidas. No fue una buena estrategia, no estoy de acuerdo con eso”, dijo la titular del PRO a Clarín.

Bullrich no pudo plantear el tema en la reunion de la Mesa Nacional del partido ya que el tema ya se había debatido con anterior. Sin embargo, la ex ministra de Seguridad salió a manifestar su postura públicamente y expresó: “Milei nunca pidió entrar a Juntos por el Cambio ni ser parte, así que estamos discutiendo algo abstracto y no me parece que sea razonable discutirlo de esa manera”.

En este sentido, Bullrich insistió hoy: “El hecho de que la incorporación sea por unanimidad es el reglamento de buenas prácticas. Que se haya decidido sin haber consultado todavía a los partidos o sin estar en temario un tema de esta envergadura para que los partidos debatan previamente sus posiciones me parece un poco apresurado. Tenemos que ser más consciente y pensar más en la construcción, antes que cerrar las puertas en Juntos por el Cambio”.