Ante Mirtha y con Fátima Florez, Milei se sinceró: "Destruir el Banco Central no es mi única obsesión"

En el tradicional mesa televisiva, y presentando a su flamante pareja, el candidato a presidente presentó su plan antiestado.

De cara a las elecciones 2023, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se mostró con su pareja Fátima Flores en el programa de Mirtha Legrand.

En la tradicional mesa televisiva, Milei se refirió a su programa de gobierno antiestado, afirmando que tiene "un gabinete en las sombras que viene trabajando hace un año".

"Somos el único espacio político que presentó un programa completa", afirmó, para indicar que, en caso de ganar las elecciones, llamará a "sesiones extraordinarias" del Congreso e impulsará leyes para una "reforma del estado, bajar impuestos, desregularizar la economía, abrir la economía y eliminar el Banco Central".

La conductora le señaló a Milei su intención de eliminar la institución con la que Estado emite dinero: "¡Qué obsesión tenés con el Banco Central!". El candidato le retrucó: "No es la única".

Acusan a una candidata de Milei de presunto ejercicio ilegal de la medicina

Una candidata a intendenta del líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, fue acusada de presunto ejercicio ilegal de la medicina en el municipio de Moreno.

Vecinos morenenses denunciaron a la candidata a intendenta de LLA, Andrea Vera, por realizar consultas médicas sin tener matrícula. Estas atenciones se daban en el marco de operativos sanitarios con fines electorales, que luego promocionaba a través de sus redes sociales.

Luego de varios casos de mala praxis, diagnósticos erróneos y medicamentos mal recetados, los vecinos pudieron corroborar que Vera no figuraba en el registro de matrículas médicas, pese a decir que era médica. Según se informó, la candidata a intendenta atendía a los vecinos en Moreno y firmaba con el sello de otro médico.

Ramona contó que acudió a una posta sanitaria donde atendía Vera a colocarse la vacuna contra el coronavirus. A realizarle la aplicación, con la aguja le tocaron el tendón generándole un profundo dolor en su brazo. "Estoy con kinesiología por el dolor del tendón. No puedo levantar el brazo. Lo tengo inmóvil", comentó la mujer en diálogo con el canal C5N.

Emilse contó que llevó a su hijo a realizarse una aptitud física. En el lugar le realizan un electrocardiograma al niño de 8 años. Con los resultados, Vera llamó a la madre aparte y le dijo que el resultado había salido mal por lo que debía llevar al niño a un hospital de alta complejidad.

"Cuando lo llevo por mi cuenta al Hospital Posadas y le hice todos los estudios al nene y estaba todo bien. No tenía nada. Mi nene es sano, pero Andrea Vera me dice que mi nene estaba mal del corazón. Me dieron un electro sin sello, ni firma ni nada", narró la mujer. "Yo pensé que iba a hacer el bien para los chicos y al final es una farsa política", agregó.

Otra mujer contó que le sucedió exactamente lo mismo con su hijo y aseguró que son muchos los casos similares pero que hay muchas personas que tienen miedo de denunciar. "Un montón de gente se atendió con ella porque era gratis. Lo hacía por campaña política para ganar votos. Eso es lo que hace", expresó.