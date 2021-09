Por enésima vez, Patricia Bullrich anunció el fin del kirchnerismo

La titular del PRO se paseó por el estudio de LN+ entre sonrisas por los resultados de las PASO y se vanaglorió con una extraña teoría sobre el kirchnerismo.

Patricia Bullrich llegó a LN+, el canal de Mauricio Macri, entre sonrisas por los resultados del macrismo en las elecciones PASO 2021 sin perderse en un análisis más profundo. No conforme con su festejo, lanzó nuevamente la teoría de la muerte política del kirchnerismo y se fundió en un cálido abrazo con nada más y nada menos que Javier Milei.

"Yo creo que el kirchnerismo como proyecto está absolutamente agotado. No tiene proyecto", teorizó Patricia Bullrich en diálogo con el periodista macrista Jonatan Viale tras el resultado de las Primarias, pasando por alto que no es ahora que cambia el Congreso de la Nación sino a partir de las elecciones generales del 14 de noviembre.

"Cristina (Fernández de Kirchner) puso a una persona que no está adecuada para ser presidente, no tienen proyecto y no saben para dónde ir", insistió como si las elecciones legislativas dependieran de la vicepresidenta de la Nación. Fiel a su dudable sentido de la democracia, agregó: "Nosotros vamos para que nunca más tengan quórum en un Senado que es peronista desde 1983. Con estos números (los de las PASO) metemos 6 senadores".

"Nuestro proyecto es defender un país con menos impuestos con nuevas leyes laborales versus con una idea que es de más planes y de más Estado", continuó al tiempo que se adelantó a las generales y reconoció: "Ellos van a tratar de meter lo que sea y nosotros vamos a tener que seguir muy fuerte en la gente, pero vamos a tener que pelearla día a día", reconoció.

A las claras, lo que no pudo pasar por alto la exministra de Seguridad es la performance del proyecto Nacional y Popular en elecciones como las del 2009 (antes de la histórica reelección de CFK con el 54%) y 2013 en donde con los mismos ánimos que Bullrich, las empresas mediáticas dieron por finiquitado al movimiento que resurgió tantas veces como fue necesario. Especialmente en los comicios de 2015, que dieron como ganador a Mauricio Macri y el 2017, tras la derrota de Cristina Kirchner por el Senado que fue sucedida por la formación del Frente de Todos en las elecciones 2019.

Sin ánimo de abandonar la paranoia, Bulrrich lanzó: "vamos a trabajar con mucha fuerza porque tuvimos la experiencia en 2017 en donde ellos ganaron varias provincias y, luego, con un aparato brutal dieron vuelta la elección. Vamos a estar presentes en algunas provincias en donde quieran intentar por medios no legales, por medios corruptos dar vuelta una elección".

Hacia el final de la entrevista, con una sonrisa ineludible observó que (el candidato de la ultraderecha Javier) Milei sacó un montón de votos". Como el elogio no le alcanzó, se fundió con el mediático en un profundo abrazo. "¿Hizo una buena elección?" le preguntó Viale a Bullrich sobre el defensor de la libertad de mercado.

"Excelente. Y, además, la gente por la libertad y jóvenes, es muy bueno lo que él está haciendo", respondió la presidenta del PRO que no dudará en ver cómo hacerse del electorado que cautivó el mediático economista.