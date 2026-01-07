EEUU dice que confiscó buque de bandera rusa ligado a Venezuela tras semanas de persecución

Miembros del equipo de seguridad nacional del presidente estadounidense Trump participan de una sesión informativa para miembros del Congreso sobre la situación en Venezuela, en Washington

Estados Unidos confiscó el miércoles un tanquero con bandera rusa que era escoltado por un submarino ruso, tras una persecución de más de dos semanas por el Atlántico como ‍parte del bloqueo a las exportaciones de ⁠petróleo venezolano, dijeron a Reuters dos funcionarios de Washington.

Esta parece ser la primera vez en la historia reciente que el Ejército estadounidense ha apresado un buque con bandera rusa.

La operación se llevó a cabo después de que el buque, originalmente conocido como Bella-1, eludió el bloqueo marítimo estadounidense de petroleros sancionados en el Caribe y rechazó los intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordarlo.

En una publicación en X, el Mando Europeo del Ejército estadounidense dijo que el Gobierno había incautado el buque por violar las sanciones estadounidenses.

"El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR en cualquier parte del mundo", dijo el secretario ‌de Defensa Pete Hegseth en respuesta a la publicación.

Los funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo ⁠condición de anonimato, dijeron que la operación del miércoles cerca ⁠de Islandia estaba siendo llevada a cabo por la Guardia Costera y el Ejército. La Guardia Costera no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las autoridades informaron que había buques militares rusos en las ‍inmediaciones de la operación, incluido un submarino. No estaba claro a qué distancia se encontraban los buques de la operación, pero no había indicios de un enfrentamiento ⁠entre las fuerzas militares estadounidenses y rusas.

No hubo comentarios ‌inmediatos por parte de Moscú. Sin embargo, el medio estatal ruso RT publicó una imagen de un helicóptero sobrevolando cerca del barco.

La incautación tuvo lugar pocos días después de que las fuerzas especiales de Estados Unidos irrumpieron en Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro y sacarlo del país.

No estaba claro a dónde se dirigiría exactamente el buque, pero algunas fuentes indicaron que probablemente entraría en aguas territoriales ‌británicas. El Ministerio ‌de Defensa británico no quiso hacer comentarios.

La Guardia Costera intentó interceptar el buque por primera vez el mes pasado, pero este se negó a ser abordado. Desde entonces, se ha registrado bajo bandera rusa y ha sido rebautizado como Marinera.

La Guardia Costera de los Estados Unidos también ha interceptado otro petrolero vinculado a Venezuela en aguas latinoamericanas, informaron el miércoles funcionarios ​estadounidenses a Reuters.

Fuentes consultadas por Reuters indicaron que el buque era el superpetrolero M Sophia, con bandera de Panamá, que está sujeto a sanciones.

El barco había zarpado de aguas venezolanas a principios de enero como parte de una flota de buques que transportaban petróleo venezolano a China en "modo oscuro" o con el transpondedor apagado, según datos de navegación y fuentes consultadas.

EEUU HABLA DE ACUERDO DE EXPORTACIÓN

Funcionarios venezolanos han calificado la captura de Maduro como un secuestro y han acusado a Estados Unidos de intentar robar las vastas reservas petroleras del país, estimadas como ‍las más grandes del mundo.

A su vez, Trump y funcionarios en Washington, han acusado a Venezuela de robar petróleo estadounidense, en una aparente referencia a la nacionalización del sector energético del país en varias oleadas durante el último medio siglo.

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en petroleros y en tanques de almacenamiento que no ha podido enviar debido al eficaz bloqueo estadounidense a las exportaciones impuesto desde mediados de diciembre.

Trump dijo ​el martes que Caracas y Washington han llegado a un acuerdo para exportar hasta 2.000 millones de dólares en crudo venezolano a Estados Unidos, lo que desviaría los suministros de China y ayudaría a Venezuela a evitar recortes ​más profundos en la producción de petróleo.

Tal acuerdo sería una clara señal de que el Gobierno venezolano está respondiendo a la exigencia de Trump de que las autoridades de ese país se abran ⁠a las petroleras estadounidenses o se arriesguen a una mayor intervención militar.

Trump ha dicho que quiere que la presidenta encargada Delcy Rodríguez dé a Estados Unidos y a las empresas privadas "acceso total" a la industria petrolera venezolana.

(Reporte adicional de Aizhu Chen en Singapur y Marianna Parraga en Houston. Editado en español por Javier Leira)