Manes defendió a Cariglino y le respondió a Stolbizer: "No podemos importar noruegos"

El neurólogo justificó la presencia de Jesús Cariglino en su lista y dijo que surgió de la alianza con el peronismo republicano.

Facundo Manes justificó la presencia en su lista del polémico Jesús Cariglino, ex intendente de Malvinas Argentinas y actual precandidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. El neurólogo le respondió a la crítica que le hizo Margarita Stolbizer, quien se mostró muy sorprendida por la candidatura de Cariglino y aseguró que ella no sabía quiénes componían su espacio de cara a las elecciones 2021.

"Yo me enteré de como era la composición prácticamente después de que estaba hecha, también me sorprendió, pero Cariglino formaba parte de Juntos", señaló Stolbizer en IP Noticias.

Ahora, Manes explicó que se trata de una alianza con Joaquín de la Torre, del peronismo republicano. "Necesitamos cambiar la Argentina con los argentinos que se comprometan con este proyecto de país. No podemos importar noruegos, la renovación pasa con que todos los de la lista se comprometan con la Argentina del conocimiento”, expresó Manes en diálogo con Jonatan Viale en LN+.

En otro punto de la entrevista, el neurólogo se refirió a su candidatura y admitió que tuvo muchas ofertas “de todos los sectores, pero decía que no porque no entendía para qué, pensé que era parte de una boleta o una propuesta electoral”. En este sentido, indicó que "no está detinado a que la gente lo vote" y reconoció que decidió postularse porque “hay dolor y los médicos se dedican a acompañar el dolor y ayudar a sanar”. “La Argentina está enferma. Tenemos un país que involuciona y no tiene futuro, pero somos resilientes”, afirmó Manes.

La candidatura de Manes

Facundo Manes firmó y se convirtió oficialmente en uno de los precandidatos a diputado nacional por la alianza Juntos. Su boleta se enfrentará en las PASO a la encabezada por Diego Santilli. Las definiciones del radicalismo que impulsa al neurocientífico trajeron una sorpresa: Margarita Stolbizer, del GEN recientemente incorporado, será cuarta y no segunda, como había trascendido.

Entre los nombres que acompañarán a Manes están Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y el ex intendente de Malvinas Argentinas, el polémico Jesús Cariglino.

Stolbizer, con el GEN, se sumó oficialmente a Juntos por el Cambio en la Ciudad y Juntos por la provincia, el 14 de julio, día en que cerraron formalmente las alianzas de cara a las elecciones 2021. Después de haber sido crítica con Macri, terminó sincerándose y se sumó al frente opositor con dos roles diferentes: en el territorio porteño acompañará la boleta del larretismo, con María Eugenia Vidal a la cabeza, mientras que en el territorio porteño decidió apoyar y sumarse al armado radical.