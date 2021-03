De a poco el clima de elecciones se instala y Mauricio Macri eligió la ciudad de Buenos Aires, el distrito que lo vio nacer políticamente, para relanzarse con la excusa de la presentación de su libro “Primer tiempo”. Allí, después de más de un año, se reencontrarán públicamente las principales figuras de Juntos por el Cambio, excepto Elisa Carrió. Quienes sí estarán son dos de sus hijos políticos: Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

En un acto en el barrio de Palermo, Macri contará detalles de su experiencia en la gestión, en un mano a mano con Pablo Avelluto su exsecretario de Cultura y uno de los que participó en la elaboración del libro junto a Hernán Iglesias Illa, exsubsecretario de Comunicación Estratégica. Uno de los invitados especiales será el escritor Mario Vargas Llosa. Se esperan 600 invitados que forman parte de la carrera política de Macri desde 2003 y un riguroso control para el ingreso (los invitados tuvieron que hacer una Declaración Jurada y descargar un código QR para ingresar).

Más allá de las diferencias internas, un exministro de Macri le contó a El Destape que lo que se buscará es dar “una imagen de unidad de una coalición de partidos cuyo gran mérito es que que no se haya desarmado un día después de dejar el Gobierno”. De cara al armado de las listas y sabiendo de las tensiones de los diferentes dirigentes que quieren competir en la elección, asegura este ex funcionario, Macri dice “yo estoy y acá estamos todos”. Unidad en la disidencia.

En esa línea, un diputado del PRO señaló que “Mauricio tiene el derecho, como cualquier exPresidente, a plasmar en un libro su visión de lo que fue su gobierno y seguramente el libros será una buena base para los que militamos en el PRO”. En diálogo con este medio, se refirió al nombre del libro "Primer tiempo" y las elucubraciones de cara a las elecciones. "No está diciendo que en el segundo tiempo tenga que ser titular, a lo mejor sí o puede ser el técnico o dar un consejo", afirma y descarta una "jubilación" de Macri.

De cerca será observado y escuchado por Larreta y Vidal, quienes estarán en primera fila junto a otros dirigentes como Marcos Peña, el alter ego del exPresidente. Ambos conservan buena relación con Macri y mantienen un diálogo aunque no cotidiano. Larreta habla una vez a la semana o cada 10 días mientras que el contacto de Vidal con él es más esporádico. Ninguno lo jubila a Macri, pero saben que cuando llegue el momento de la definición de las listas las tensiones aumentarán por el perfil del candidato o candidata. Allí tendrán más sintonía Larreta y Vidal, quienes tienen diálogo más fluido y una visión de armado político similar.

En su raid mediático, el jefe de Gobierno porteño ponderó la decisión de Macri de reflejar su gestión de cuatro años al frente del Poder Ejecutivo. “Es una buena iniciativa que un exPresidente comparta su experiencia, su aprendizaje en la gestión y cómo ve el país para delante”, repitió en cada una de las entrevistas cuando le preguntaron su opinión sobre la publicación.

Dentro del PRO saben que Macri sigue representando a un sector de la población con una visión distinta a la del Frente de Todos y no se puede prescindir de él. Pese a las especulaciones electorales, Larreta y Vidal toman esta presentación como un “acá estoy, no me jubilé” y no como un lanzamiento de campaña. Por esta razón, cerca de la exgobernadora aseguran a El Destape que “no hay muchas expectativas” por lo que ahí vaya a pasar y deslizan que “muchos dirigentes del PRO irán para que no sea noticia el no estar”. A diferencia de Macri y Larreta, Vidal sigue con el perfil bajo aunque se espera que en las próximas comience a reaparecer en los medios con motivo de la publicación de su libro, proyectado para mitad de abril. ¿Candidata? Para eso habrá que esperar un poco más.

Cerca de Macri dejan a la libre interpretación de cada uno la lectura detrás de este lanzamiento editorial. Si bien el exPresidente no quiere que su libro sea tomado como una excusa para salir de gira, lo cierto es que recorrerá varias provincias (además de la ciudad de Buenos Aires, también estará en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) y así estará más en la discusión política diaria en medio del debate por los candidatos para las legislativas.