Córdoba: las encuestas y un video detonaron el vínculo entre Schiaretti y la Casa Rosada

En el Frente de Todos señalaron al gobernador cordobés por la edición y difusión de un video de Alberto Fernández hablando con dirigentes provinciales. La portavoz Cerruti y los candidatos Caserio yGill respondieron a las críticas.

La Casa Rosada le apuntó al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por la difusión en las redes de un video recortado del presidente Alberto Fernández planteando que la provincia debe "integrarse a la Argentina". "El Presidente no sólo no dijo lo que le intentan hacer decir, sino que dijo todo lo contrario", replicó la portavoz Gabriela Cerruti. Pero alcanzó que el videíto circulara un poco para que los candidatos opositores volvieran a la competencia por ver quién dice peores cosas del gobierno nacional, que es el terreno donde se viene desarrollando la campaña cordobesa de cara a estas elecciones legislativas 2021. El vínculo Fernández-Schiaretti sufrió una nueva ruptura y ya parece imposible una recomposición.

El video fue grabado con un celular el miércoles pasado. Recién llegado de su exitosa gira europea, el Presidente quiso pasar a saludar a los candidatos e intendentes del Frente de Todos de Córdoba que habían sido convocados a la cúpula del CCK para una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y nada menos que 15 ministros. Era una muestra de respaldo oficial ante el extraño cariz que tomó la campaña electoral en la provincia luego de que las encuestas mostraran un crecimiento de la intención de voto de la lista de Juntos por el Cambio que lleva como candidato a senador a Luis Juez. La reacción de Schiaretti, sus funcionarios y candidatos de la lista de Hacemos por Córdoba fue centrar todas sus críticas en el Gobierno nacional, incluso con spots publicitarios marcando las supuestas injusticias que sufría la provincia en las tarifas de luz, agua y transporte.

La línea de respuesta del Gobierno -y fue lo que escucharon los oficialistas cordobeses en el CCK- fue que, pese a su no alineamiento político, Córdoba no sólo no había sido discriminada sino que, como nunca, había recibido más de 68 mil millones de pesos de inversión en obra pública. También que había sido esta gestión nacional la que canceló la deuda con la Caja de Jubilación provincial que durante la presidencia de Mauricio Macri estuvo tres años sin pagarse. Curiosamente, el macrismo consigue sus mayores porcentajes en la provincia. Eso fue más o menos lo que expusieron los ministros y lo que, muy resumidamente, expresó también Fernández en el saludo que se ve en el video completo. Pero lo que circuló a partir del domingo en las redes fue sólo los primeros segundos de la grabación.

"Yo sé que es un terreno hostil, pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes para que Córdoba de una vez por todas se integre al país. Para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina. Y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto”, se le escucha decir al Presidente en el tramo que disparó la polémica. En el video completo, que dura dos minutos y medio, la frase queda diluida en el resto de consideraciones sobre la provincia y con un repaso de los recursos que le destinó.

Cordobesismo al palo

Si ya la campaña electoral cordobesa venía rara, la novedad permitió a los candidatos de Juntos por el Cambio y de Hacemos por Córdoba zambullirse en el discurso contra la Casa Rosada e, indirectamente, contra el peronismo y el kirchnerismo. "No me calentés la oreja porque lo voy a cagar a trompadas", le dijo Luis Juez a un periodista que le comentó las expresiones del Presidente, a quien el candidato calificó como "patético" y "nefasto". Es el tipo de exabrupto habitual en Juez, a quien las encuestas ya ubican por encima del 50% de los votos y probablemente termine consiguiendo un diputado más de los cinco que renueva. Quien lo perdería sería la lista de Schiaretti, de ahí su irrupción en campaña.

Tanto el gobernador como su esposa Alejandra Vigo, que encabeza la lista de senadores, y Natalia de la Sota, candidata a diputada, salieron a sacarle lustre al discurso cordobesista y federal. "Aunque no les guste, Córdoba no se va a callar nunca", sostuvo Schiaretti, quien adelantó que promoverá una fórmula del interior para la presidencia en 2023 de la que seguramente querrá formar parte. Los cuatro diputados del bloque Córdoba Federal -que desde comienzos de 2021 se posicionaron en contra de prácticamente todas las propuestas del Ejecutivo- emitieron un comunicado afirmando que los conceptos presidenciales "confirma la mirada unitaria que tiene de la Argentina".

En el Frente de Todos decían no saber cómo se había filtrado el video hecho por algún dirigente cordobés, pero señalaban a Schiaretti por el recorte y la difusión. Quedaba demostrado, sostenían, por el uso y abuso que hicieron luego de él para tratar de llevar agua para su molino. Los candidatos Carlos Caserio y Martín Gill encabezaron la respuesta a la andanada. "El gobierno de Alberto Fernández es el que ha dado vuelta la página de desencuentros entre Córdoba y Nación. Y este gobierno lo hizo sin condicionar a Córdoba como hizo el gobierno de Macri", subrayó Gill, actual secretario de Obras Públicas y ex intendente de Villa María.

Dado el panorama adverso, la apuesta del Frente de Todos es mantener el 11% obtenido en las PASO y así renovar la única banca que finaliza mandato, ocupada por Pablo Carro. Imaginan que el discurso pro empresario y anti peronista que adquirió Schiaretti le hará perder simpatías y que, a partir de esa base, podrán iniciar una reconstrucción del peronismo cordobés.