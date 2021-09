Kicillof se reunió con los intendentes de la primera sección: gestión, vacunas y obras

El gobernador recibió en Casa de Gobierno a los jefes comunales del norte bonaerense y mantuvieron un encuentro de casi tres horas. Calma en la provincia de Buenos Aires y retome de la agenda oficial.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió esta tarde en Casa de Gobierno a los jefes comunales del norte bonaerense y mantuvieron un encuentro de casi tres horas. Según detalló a El Destape uno de los ministros que participó del encuentro, “no se hizo foco en un análisis de las elecciones, sino más bien en la gestión”. “No es que no se habló del resultado del domingo”, dijo y aclaró que al existir un conflicto en Casa Rosada, “se hizo foco en la gestión”. Por otra parte advirtió que “no hubo reclamos de los intendentes” en términos políticos.

Entre los tópicos principales se hizo hincapié en el “plan de vacunación, en las obras que se están realizando en los distritos y en cómo puede estar el gobierno más presentes”. Además, también detallaron a este medio que el encuentro “forma parte de las reuniones que tenemos con ellos cada 15 días”, tratando de bajarle el tono a la reunión en medio de un clima que, al menos en casa de Gobierno, es mucho menos tenso que en el gobierno nacional. Incluso al final del encuentro se escucharon aplausos de todos los presentes.

Participaron de la reunión la vicegobernadora, Verónica Magario, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Desarrollo Social, Andrés “Cuervo” Larroque, la ministra de Gobierno y candidata a senadora por la primera sección electoral, Teresa García, el ministro de Hacienda, Pablo López y de Seguridad, Sergio Berni.

Vale remarcar que la primera sección, al norte de la provincia, es uno de los lugares clave para el gobierno ya que están en disputa 8 bancas para el Senado bonaerense. Tiene distritos centrales como Pilar, Tigre, Merlo, Marcos Paz, Hurlingham, José C. Paz, Morón, Malvinas Argentinas y Escobar, entre otros.

En esa sección el oficialismo perdió por un poco más de cuatro puntos: 35,6% a 39,9% y, en comparación con el resultado la PASO de 2019 el Frente de Todos perdió un total de 16,7 puntos.

El miércoles por la tarde, el gobernador mantuvo una reunión de trabajo con intendentes e intendentas del Frente de Todos del conurbano bonaerense (tercera sección electoral). Del encuentro participaron los mismos miembros del gabinete. Allí se analizó el resultado de las PASO y, ante la respuesta dada en las urnas, abordaron diferentes posibilidades para dar una respuesta más rápida a las necesidades de quienes habitan en los municipios, fortaleciendo y recuperando su acompañamiento.