Explotó Cambiemos: Pichetto salió al cruce de Fernando Iglesias

El titular de la Auditoria General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, apuntó contra el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias quien había acusado al "peronismo republicano" de haber colaborado en la derrota electoral de 2019 y en dañar la imagen de Juntos por el Cambio. Todo ocurre a meses de las elecciones 2021.

El cruce se inició con una columna de Fernando Iglesias, donde aseguró que la Argentina no es como "lo fantasean" desde el peronismo republicano, sino "como lo construyeron ocho décadas de peronismo real".

"Quieren hacerlo pasar por una familia funcional que se sienta a la mesa a la hora de la cena, pero todos saben que el pater familias escondió un hacha debajo del repasador", agregó Iglesias en un comentario que indignó al ex candidato a vicepresidente por el macrismo.

La respuesta de Pichetto no tardó en llegar: "Dice Iglesias que “los gorilas y elitistas nos ocupamos de representar al pueblo del 41% y los banderazos” ¡De verdad se tiene en alta estima! ¿Así que se adjudica Ud. la resistencia y los banderazos? Yo no tengo esa soberbia, ni los votos ni las manifestaciones me pertenecen".

El ex senador se mostró molesto por las preguntas que hizo Iglesias en la columna de opinión donde se preguntaba si el peronismo republicano busca dañar al país o intenta obstruir a Cambiemos desde adentro.

"Dice el diputado que la inclusión del Peronismo Republicano es un “suicidio disfrazado de estrategia electoral” frase tan desafortunada como integrista, que pide una pureza ideológica que no reclama a otros espacios de la coalición. ¿Es el integrismo parte de su campaña?", afirmó Pichetto.

El funcionario además se arrogó haber puesto la cara por Cambiemos y haber sido candidato en 2019 en la fórmula con Mauricio Macri en un claro mensaje a Iglesias que entró al Congreso en una extensa lista de diputados.

"El esfuerzo del 41 % se hizo con el aporte de votos de muchos peronistas. No seré yo el que divida ese trabajo mancomunado. El diputado Iglesias no trabaja para sumar sino para restar. Y en política el que resta es funcional a los intereses de este oficialismo", cerró Pichetto.