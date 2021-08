Explota todo en Cambiemos Córdoba: intendentes van por el corte de boleta y Darío Nieto, jefe de campaña

Negri y Juez ningunearon a los actuales senadores de la coalición. El secretario privado de Macri, Darío Nieto, estará al frente de la campaña de Mario Negri. Los intendentes radicales están divididos.

En Córdoba, cuna de Cambiemos en 2014, la PASO del 12 de septiembre en estas elecciones legislativas 2021 en la alianza derechista dejará un tendal de heridos que difícilmente pueda encauzar una campaña en paz para las generales de noviembre.

Dos que están furiosos puertas adentro de la coalición, y con mucha razón, son la senadora macrista Laura Rodríguez Machado y su compañero de bancada, el juecista Ernesto Martínez. A ambos, sin nombrarlos, Mario Negri y Luis Juez los trataron, poco menos que de inútiles.

El 28 de julio, a través de su cuenta de Twitter, Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, les regaló a Rodríguez Machado y Martínez, aliados de Juez en las PASO: “Córdoba hace años que no tiene una voz potente en el Senado. Porque el gobierno provincial, por sus dificultades, arregla con el Gobierno nacional. El Senado es la madriguera del poder de Cristina Kirchner". Los senadores de Juntos por el Cambio guardaron silencio y a Negri le contestó el senador porteño Martín Lousteau: “Quiero creer que opinás por desconocimiento y no con mala intención. Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez son extraordinarios senadores con los que trabajamos para enfrentar al kirchnerismo. Muchas veces tuvieron las posturas más duras en nuestro bloque. Imagino que ambos esperan disculpas”. La estocada de Lousteau no fue casual: el dirigente porteño quiere encabezar el pelotón de senadores radicales y no quiere que el cordobés le quite protagonismo.

Luis Juez, que también quiere saltar de Diputados al Senado apuntó como Negri contra sus propios senadores en el programa de la animadora de TV Viviana Canosa: “Quiero ir al Senado porque no puedo creer que no haya un puto senador que no se anime a parársele a Cristina y decirle “señora déjese de romper las bolas, Usted no nos puede manejar como si fuéramos unos títeres”. No puedo creer”. Tampoco esa vez, los senadores Martínez y Rodríguez Machado dijeron ni mú.

Los que conocen al senador Martínez contaron que estalló de furia con su jefe político y socio en el estudio de abogados: “El Pollo (Martínez) es uno de los mejores cuadro políticos que tenemos en Córdoba y en el país. No es un improvisado, es un intelectual de la política. Acordate el discurso que dio en el Senado junto con el de Pino (Solanas) por el aborto. A Luis, una vez más lo traicionó la boca”, confió a El Destape un integrante de la mesa chica del Frente Cívico. Ernesto “Pollo” Martínez va de suplente en la boleta que encabeza Juez para senador; mientras que Laura Rodríguez Machado es la segunda candidata a diputada debajo de Rodrigo de Loredo.

En la PASO del 12 de septiembre, además de las listas de Negri y Juez, participarán dos listas radicales puras: una de perfil progresista que lleva como candidato a diputado nacional al legislador alfonsinista Dante Rossi y de senadora a Griselda Baldata, ex diputada de la Coalición Cívica; y Sumar, de perfil conservador que encabeza el ex legislador Javier Bee Sellares en la boleta de senadores y la ex socialista y actual dirigente lilista Laura Sesma.

Después de las PASO, todos contra todos

Todos los sectores coinciden que 2021 es la PASO de 2023 y que los candidatos mejor posicionados en estas legislativas serán quiénes encabezarán las grillas para las elecciones provinciales dentro de dos años. “No lo veo a Negri perdiendo la interna, haciendo campaña para que Juez sea senador y en 2023 sea gobernador. Tampoco lo veo a Juez perdedor, haciendo campaña por Negri en la general. Los egos y los individualismos son tan grandes que quienes pierdan en las PASO no van a mover un dedo en la general”, contó un legislador que conoce los pasillos de la política cordobesa.

Incluso, hay intendentes radicales que, pese a que están disconformes con la campaña, están trabajando sólo el voto radical. Los que apoyan a Juntos por Córdoba sólo reparten el voto de Mario Negri senador y dejan afuera al macrista Gustavo Santos; y los que apoyan a Cambiando Juntos, sólo hacen campaña para Rodrigo de Loredo diputado. Y hay hasta quienes reparten los votos cruzados Negri senador, De Loredo diputado. Porque como se dice en Córdoba, la vida es para los radicales, lo que pasa entre una interna y otra interna.

Negri al Senado, Darío Nieto al poder

Tras haber criticado duro a Gustavo Santos por ser candidato a senador por el dedo de Mauricio Macri, finalmente Mario Negri se quedó con la candidatura al Senado por Juntos por Córdoba, una de las cuatro listas que va a la PASO de Juntos por el Cambio, y selló alianza, paradójicamente, con el ex ministro de Turismo del gobierno de Cambiemos.

Santos encabeza la boleta de diputados del sector de Negri, y trajo consigo el explícito apoyo del ex Presidente: el ex secretario privado de Macri, Darío Nieto, investigado por el escándalo del espionaje ilegal; y el ex secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis estarán al frente de la campaña de Negri/Santos.

Nieto ya estuvo en Córdoba en 2015, monitoreando la campaña presidencial de Cambiemos, y tejió una red de relaciones con periodistas y empresarios de medios cordobeses. Además de comandar la campaña de Negri, buscará inmunidad e impunidad en la Legislatura porteña, donde va de candidato a legislador para lograr fueros. De Andreis, de estrecha relación con Santos, en tanto, será el responsable del aparato comunicacional de la campaña de Mario Negri.

La jefa de la campaña de Negri/Santos en el territorio será la diputada Brenda Austin, que el 10 de diciembre deja su banca y quedó fuera de las cuatro listas que compiten en la interna.

El ex árbitro internacional y diputado nacional Héctor “La Coneja” Baldassi, el macrista que mejor mide en la provincia de Córdoba, reunió a su tropa en la Capital y con Rodríguez Machado hicieron una demostración de fuerza para dentro del partido amarillo en una reunión de militancia y fiscales: “El PRO está acá, la militancia está acá”.

Rodríguez Machado y Baldassi son candidatos a diputados por la lista Cambiando Juntos que lleva de cabeza de listas a Luis Juez en el tramo de senadores y al radical Rodrigo de Loredo para diputados.

Fuentes del PRO cordobés contaron a El Destape que para demostrar su poder de fuego, Darío Nieto llamó al intendente de Villa Allende, Eduardo “Gato” Romero y “lo apretó para que se sacara una foto con Santos”. Romero había decidido no jugar públicamente en la interna para ninguno de los dos candidatos. Luego del apriete de Nieto, el intendente de Villa Allende recibió en su despacho al candidato a diputado Gustavo Santos, se sacó la foto de rigor, pero no llamó a la prensa ni la subió a sus redes sociales. Fue Santos quién subió la imagen con el ex golfista a sus redes.

Inmediatamente, el romerismo respondió: se reunió el gabinete de la Municipalidad de Villa Allende, encabezado por el secretario de Gobierno, Nicolás García y el subsecretario de Gobierno, Máximo Mansilla Yofre y subieron una foto a las redes con el hashtag #ElPROestáAcá, que es la frase que utilizan los amarillos que militan con Luis Juez. Un dato no menor es que “El Gato” Romero y “La Coneja” Baldassi además de ser vecinos, son amigos.

Calma radicales

Los encontronazos, como las críticas de Negri y Juez contra sus propios senadores, aparecen a diario en la alianza. Por caso, el martes pasado, en el programa de TV Voz y Voto que se emite en conjunto por Canal 10 y La Voz del Interior –es el diario cordobés del Grupo Clarín-; Mario Negri criticó a su correligionario De Loredo: “Hace mucho que es candidato Rodrigo, y por muchos años más lo deberá ser. Es una persona joven... pero hay muchísimos. Una fuerza política no es una persona. Ese es el mal que tenemos los argentinos. Lo de querer colgarnos de uno”. También le dedicó: “Hay jóvenes que en la política han chocado a los 20 días que arrancaron. Y hay gente con muchos años que tiene una capacidad de mirar el futuro”.

Rodrigo de Loredo, actual concejal con bloque independiente –en mayo de 2019 había sido candidato a intendente de la Lista 3 de Ramón Javier Mestre- devolvió gentilezas: “El radicalismo repite nombres hace 21 años y pierde elecciones. Al frente se nos ha puesto una alianza de quienes manejan el partido hace 25 años, que antes se pelearon y nos chocaron porque el radicalismo hizo la peor elección de la historia de su vida política en Córdoba y ahora se juntan, pero todos nos damos cuenta que se juntan porque hay un interés a corto plazo”, les apuntó a Negri y Mestre.

Luis Juez no la lleva mejor. En su recorrida por el interior, el diputado y líder del Frente Cívico aseguró: “A nosotros nos van a votar los radicales decentes”. Javier Bee Sellares, candidato a senador del espacio Sumar no tardó en responderle: “No vamos a permitir que este personaje que ha hecho de la especulación una profesión, se crea el fiscal moral del radicalismo. Juez es el principal exponente de la política a través de las candidaturas. No hay radicales en Córdoba dispuestos a votar a Juez”.

Los intendentes radicales tampoco están cómodos con las PASO. Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza, una ciudad pegada a esta Capital, le dijo a El Destape: “Lamentablemente las listas siguen teniendo los mismos nombres, al igual que los candidatos, están ocupando un cargo y ostentan tener otro, sin haber cumplido con la función actual”. Salibi es el presidente del comité departamental Colón de la UCR y del grupo Municipios y Comunas Radicales (MuCoRa), una escisión del Foro de Intendentes Radicales (FIR). El intendente de Mendiolaza y sus colegas Luis Azar de Tanti y Orlando Belli de Agua de Oro firmaron un documento donde el MuCoRa advierte que sus intendentes no militarán en las PASO del 12 de septiembre.

El ex intendente capitalino, Ramón Javier Mestre, candidato a diputado en tercer lugar en la lista de Juntos por Córdoba recorre el interior de la provincia por cuenta propia, lejos de los equipos de campaña de Nieto/De Andréis/Austin; con la mirada silenciosa para 2023. “Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, nosotros fuimos muy críticos de la gestión. Y políticamente siempre reclamamos que el radicalismo no podía ser furgón de cola de un partido conservador como el PRO. Para estas elecciones legislativas propusimos la unidad, que entre todos los núcleos armáramos una lista radical para enfrentar en las PASO al PRO y eso no se logró. Vamos a competir en la interna defendiendo los principios del radicalismo, un partido de tendencia socialdemócrata, con un claro compromiso por los DD.HH.; los derechos de los trabajadores y del medioambiente”, graficó Javier Varetto, secretario general a nivel nacional de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) y candidato a diputado de la lista alfonsinista que comanda el legislador Dante Rossi.

Varetto le dijo a El Destape que “con el Gobierno nacional podemos tener miradas diferentes sobre la gestión; pero hay conceptos básicos macro en los que coincidimos. Nosotros desde este espacio venimos a cerrar la grieta, no podemos hacer política desde el odio; nuestras propuestas no son de choque, son para mejorar la calidad de vida de los argentinos, proponemos entre otras cosas, una reforma tributaria, reducción de la jornada laboral o la modificación del impuesto rosa que afecta insumos de la canasta femenina. Somos la única lista que lleva a trabajadores entre sus candidatos”. El alfonsinismo cordobés aspira a lograr la minoría del 25% de los votos.