Elecciones 2021: Jorge Macri no competirá en la interna en la Provincia

La decisión fue tomada luego de un encuentro con Horacio Rodríguez Larreta. Dejó una serie de tuits explicando la razón. Pidió "un gesto" a sus compañeros de la alianza para lograr la unidad. "Dividirnos es un error que termina beneficiando al gobierno", afirmó.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, bajó su postulación a una tercera lista para las elecciones 2021 en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, se espera en los próximos días que Diego Santilli confirme su candidatura para competir en la interna de la alianza ahora denominada "Juntos" contra el candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes. "He tomado la decisión de no encabezar una tercera lista en la las próximas elecciones", manifestó sobre las PASO.

A través de sus redes sociales, el dirigente político confirmó que no buscará la interna, aunque no descartó totalmente ser candidato. "Llego a esta decisión convencido de que todos debemos ceder para fortalecer algo mas grande que cada uno de nosotros. Yo hago este gesto, y creo que también otros deben hacerlo", escribió. Y sumó: "De hoy al cierre de listas voy a trabajar para lograr una lista única, porque dividirnos es un error que termina beneficiando al gobierno. Poner en riesgo el futuro del proyecto por algunos nombres en una lista es un costo innecesario".

Durante este jueves, se reunió con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y posteriormente tomó dicha determinación. De esta forma, Santilli tiene el camino allanado dentro del PRO para ser candidato de ese espacio. Si bien aun no oficializó su postura, desde su entorno aseguraron a El Destape que "en los próximos días se oficializará" aunque aun no está definido cuándo.

Sobre la interna dentro de la oposición, que se encontraba cada vez más picante, Jorge Macri apuntó: "La unidad de Juntos por el cambio no está garantizada. Todos tenemos que trabajar para cuidarla y fortalecerla". El primo de Mauricio Macri se suma a Patricia Bullrich como dos figuras de peso en el PRO y que mantenían un se quedan sin un lugar clave de cara a las elecciones que se vienen.

Para cerrar, Macri puntualizó: "Hace 17 años fui uno de los fundadores de este espacio. Soy parte del crecimiento de esta fuerza que hoy cuenta con legisladores e intendentes. Como Presidente del PRO tengo la responsabilidad de consolidar nuestro partido y construir una alternativa al kirchnerismo en 2023". Mientras que sentenció con un mensaje para sus votantes de Cambiemos: "A la sociedad tenemos que llevarle soluciones, no problemas. El país está sin rumbo: la plata no alcanza, la pobreza sigue creciendo, no se genera empleo y el futuro es una incógnita. En este contexto, ir a las PASO seria llevarle a la sociedad los problemas de los políticos".