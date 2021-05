Elecciones 2021: Diputados tratará la postergación de las PASO y las legislativas

En el marco de las elecciones 2021, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para tratar a modificación de fechas por única vez de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y elecciones nacionales generales en el contexto de pandemia por COVID-19. Hasta el momento, se había llegado a un acuerdo con la oposición.

También, la Cámara Baja tratará la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que reduce del 30% al 25% la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas.

Además, se dará tratamiento al Consenso Fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincia; el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la Argentina y la iniciativa de suspensión de causales de caducidad de los partidos políticos que no pudieron cumplir con los requisitos legales a causa de la pandemia, de modo tal que todos puedan participar en el proceso electoral de 2021.

La sesión fue convocada formalmente para las 13 y se prevé que se extienda hasta la madrugada del jueves. El proyecto para postergar las elecciones fue gestado a partir de un acuerdo general del oficialismo, en el que trabajaron varios funcionarios y referentes legislativos del Frente de Todos con la conducción de Juntos por el Cambio, que en Diputados encabeza el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba).

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional ante la segunda ola de coronavirus, propone trasladar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y las legislativas del 24 de octubre al 14 de noviembre, en el marco de la renovación de medio término. El oficialismo decidió acelerar el debate de un conjunto de iniciativas tras acordar la renovación del protocolo de funcionamiento mixto-presencial y remoto hasta el 23 de junio, debido al crecimiento de casos de coronavirus.

Ese consenso entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los bloques parlamentarios permitirá volver a realizar una sesión especial este miércoles para aprobar la prórroga por un mes de las PASO y las elecciones generales legislativas. Una de las condiciones que hizo posible el consenso entre las partes fue la incorporación de una cláusula, pedida por la oposición, en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.

Otro tema incluido en la sesión es un proyecto de suspensión de dos causales de caducidad de los partidos políticos que no pudieron cumplir con los requisitos legales a causa de la pandemia, de modo tal que todos puedan participar en el proceso electoral de 2021, que ya tiene sanción del Senado. Se trata de una iniciativa que suspende las causales de caducidad por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el número mínimo de afiliaciones

El proyecto que propone postergar las PASO y las elecciones legislativas de este año recibió dictamen la semana pasada en el marco de una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos-La Pampa). Entre otras cuestiones, la iniciativa contempla, reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos; al tiempo que pospone 5 días el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales para que coincida con la proclamación.