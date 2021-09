El video de Perón que Alberto Fernández le mandó a Cristina Kirchner antes del cierre de campaña

Cristina Kirchner subió a sus redes sociales el video en el cual Juan Domingo Perón critica a la prensa y hace campaña contra él. Lo mencionó en el acto del cierre de la campaña electoral del Frente de Todos.

Tras el discurso que dio en Tecnópolis de cara a las elecciones PASO, Cristina Kirchner subió a sus redes sociales un video al que se refirió en el acto. En las imágenes se puede ver a Juan Domingo Perón hablando de los medios de comunicación y en el que decía como había medios que lo fustigaban. Lo trajo a colación a raíz de que mostró cómo trataban a los candidatos del Frente de Todos.

En el cierre de campaña del Frente de Todos a nivel nacional, Cristina Kirchner lanzó una fulminante crítica hacía Mauricio Macri y LN+, con una picante chicana que generó carcajadas en los presentes. "Anoche, prendo la televisión... Máximo se enoja y Alberto también porque miro TN y LN+, pero bueno, yo los miro. Estaba el expresidente en su canal... en LN+", disparó mientras Alberto Fernández sonreía.

Por otro lado, en su crítica a los medios indicó: "En los medios dicen que no hay debate y entonces terminan criticando a todos los políticos porque dicen no hay nivel, mentiras. El debate está achatado por ellos mismos, porque si ponen en debate lo que hay que debatir la oposición no puede ir a ningún canal a explicar nada". También recordó: "Es política, pero que no nos mientan. La mentira me subleva. Podes estar o no de acuerdo. Pero no podes mentir. Y sentarte frente a la televisión a decir “son unos golpistas” y los periodistas no decirle nada".

En este contexto, Cristina Kirchner subió a sus redes sociales un video que le había mandado Alberto en el cuál se lo puede ver a Juan Domingo Perón hablando de cómo funcionan los medios de comunicación -ya desde ese entonces-. En las imágenes se puede ver al ex presidente sostener que llama a un sector de la prensa "cholopecoistas", en relación al "Cholo" Peco, quien era el principal patrón de la distribución de diarios y revistas, pero que tuvo varios cruces con Juan Domingo Perón. Incluso, el "Cholo" Peco trabajó durante la presidencia en la previa de la vuelta del ex presidente al país en 1973.

"Gobernar es hacer, está en nuestro ADN"

Cristina Kirchner abrió el acto de cierre de campaña electoral, justamente, en la provincia de mayor peso electoral del país y donde el oficialismo busca un triunfo que lo deje bien posicionado de cara a los comicios generales de noviembre. En el acto, junto al resto de los dirigentes, Cristina recordó lo que fue trabajar durante lo que significó el arranque de la pandemia: "No había nada. Sabía nada de lo que pasaba. Veíamos que la gente se moría en los pasillos de los hospitales en otros países. Y fuimos, salimos a la cancha. A hacer lo que sabíamos. Terminamos cinco hospitales que habían dejado, que se habían negado a abrir".