El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, y reveló que luego de dejar de ser el mandatario del Millonario, cargo que se le vence en diciembre de este año, saltará de categoría: se lanza a la política. ¿Será candidato en estas elecciones 2021?

D'Onofrio se mostró el martes en una actividad con el exministro Rogelio Frigerio y confirmó su intención de saltar a la política. Su imagen viene en ascenso y habrá una disputa entre oficialismo y oposición para tentarlo como candidato en la Ciudad de Buenos Aires.

“En diciembre concluye mi mandato, y he decidido dar el salto formalmente a la política”, afirmó D’Onofrio, que ya no podrá presentarse a otra reelección en la entidad de Núñez. Esa fue la frase textual que lo catapulta a nuevo desafío en su vida tras ocho exitosos años en River.

Por otra parte, puso paños fríos a las expectativas sobre una candidatura en 2021: “Ya tuve varios ofrecimientos para meterme en política, pero les advertí que voy a hacer presidente de River hasta el último día”. Su mandato vence en diciembre de este año, cuando asuman los nuevos diputados y senadores nacionales.

Habló sobre la necesidad de consensos como una prioridad. “Hay que sentarse a una mesa a decir en qué estamos de acuerdo y en qué no. Siempre pensé que hay que tener un proyecto, un equipo y luego definir quiénes son los que ocupan las posiciones. Si no tenemos eso, no llegamos a los objetivos”.

Se definió como “un antigrieta”. D'Onofrio contó sobre este tema: “La verdadera grieta no es política; es entre los que trabajan y los que no, es entre los que pueden comer y los que no pueden comer”.

Sobre la meritocracia, dijo: “Tengo una posición tomada en algo que se ha discutido hace poco tiempo. Creo que es verdad que todos tenemos que partir de un nivel de igualdad. Pero después creo en el mérito”.

D’Onofrio opinó que se necesita un proyecto electoral “de gente que cuando llegue al gobierno ponga en marcha lo que ha prometido” en la campaña. “Necesitamos que la gente crea y para creer, hay que ver que hay buena intención”, añadió.

A su lado, Frigerio propuso trabajar para cerrar la grieta. “Debemos generar puntos de encuentro, dialogar, tender puentes. Solo a partir del consenso, podremos empezar a solucionar los problemas que nos acompañan desde hace tantas décadas. Hace falta un gran volumen político, una mayoría marcada para torcer esta realidad. La política tiene que lograr que los argentinos vivan mejor, que la economía crezca de manera sostenida, que se termine la inflación, que nazcan empleos de calidad, que mejore la situación social. Son los consensos que necesita nuestro país”.