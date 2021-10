Debate 2021 por elecciones: Myriam Bregman apuntó contra Javier Milei por amenazar a la izquierda

La candidata del Frente de Izquierda apuró a Milei por los comentarios que suele hacer en sus actos contra el FIT.

En medio del debate de los candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman apuntó contra Javier Milei por los constantes ataques que hace en sus actos contra la izquierda. "Acá se hace el educadito, pero después nos amenaza en sus actos".

"A mi me parece muy difícil, acá empezó haciéndose el educadito, pero en los actos nos dice zurdos de mierda. Se rodead de asesores de genocidas, y apenas arranca con el debate nos dicen zurdos de mierda los van a correr. No, en serio, si este va a ser el nivel del debate así no puedo seguir", aseguró Bregman.

En su exposición, Bregman planteó que Milei "habla de la casta pero fue asesor del genocida (exgobernador tucumano de la dictadura Antonio Domingo) Bussi y está con los fachos de Vox en España; ideas más rancias no se consiguen". Por otro lado, agregó: "Acá ya gobernaron todos y la pobreza, de la dictadura para acá, pasó del 4% al 40%", dijo y añadió: "Cuando Milei habla contra la casta lo hace para ocultar al poder económico del cual es empleado; los dueños del país, que fugan la plata y hacen pagar impuestos".

Los principales candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires se reunieron en el primer debate televisivo, rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre. En el debate participaron María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Frente de Todos), Javier Milei (Avanza Libertad) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda).



La convocatoria al intercambio de ideas estuvo basada en tres grandes bloques temáticos, fijados por la producción del programa: calidad institucional, seguridad y justicia; política sanitaria en pandemia; y economía educación y trabajo.



En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, Vidal, según los datos del escrutinio definitivo, obtuvo el 32,98% del total, y Juntos por el Cambio también sumó los votos de Ricardo López Murphy (11,20%) y de Adolfo Rubinstein (3,98%), totalizando un 48,17% del total para el espacio opositor.



Leandro Santoro, del Frente de Todos, se quedó con el 24,71% de los votos, mientras que Javier Milei, de Avanza Libertad, obtuvo el 13,70%. Myriam Bregman, de "Unidad de la Izquierda", consiguió el 5,36% del total del electorado, mientras que Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, alcanzó el 2,64% del total.