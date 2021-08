Cecilia Moreau: "En esta campaña falta debate y sobra chicana"

La diputada del Frente de Todos advirtió que “hay ausencia de debate” en la campaña y cruzó a Vidal por mantener en la lista a Fernando Iglesias tras su ataque misógino a Florencia Peña. La importancia del consenso en las leyes sancionadas y los proyectos para debatirse en la próxima sesión.

A poco de que comience oficialmente la campaña electoral, los días posteriores al cierre de listas tuvo a la alianza Juntos por el Cambio como principal protagonista a raíz de su furiosa interna y por el ataque misógino contra las mujeres que asistían a la Quinta de Olivos, como la actriz Florencia Peña. En ese marco, la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, definió a la oposición como “una bolsa de gatos” y mostró su molestia por “la ausencia de debate” para afrontar los problemas que atraviesa el país.

En una entrevista con El Destape, Moreau asegura que “estamos en una campaña donde el mayor problema que tenemos es la ausencia del debate” y señala que “lo que hay es mucha chicana, mucho enfrentamiento personal, mucho show mediático”. En contraposición, propone “discutir en esta campaña cuál fue el rol del Congreso en este tiempo y cuál es el Congreso queremos los próximos dos años”.

Uno de los temas de la semana fue el ataque misógino que recibió Florencia Peña por su reunión con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos, en pleno aislamiento obligatorio, para abordar una respuesta a los problemas que esa medida provocaba en el ambiente artístico. Los diputados macristas Fernando Iglesias y Waldo Wolff la atacaron y fueron denunciados por la actriz por violencia de género mediática, institucional y simbólica. “Es su forma de vida. De Wolff y de Iglesias no me sorprenden esas cosas”, afirma Moreau y muestra su desilusión con la primera precandidata a diputada de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. “Me sorprende que Vidal lleve en su lista a un tipo que tiene semejante nivel de odio contra las mujeres”, sentenció.

Ahora, contra Iglesias hay un pedido de exclusión en la Cámara baja por su actitud "violenta contra las mujeres" y sus dichos "misóginos" hacia Peña. Deberá tratarse primero en la comisión de Asuntos Constitucionales y si hay dictamen pasará al recinto. Para expulsarlo serán necesarios los dos tercios de los votos y el oficialismo no cuenta con esos números ni con bloques aliados. Para Moreau, más allá de esta iniciativa para expulsarlo, “el tema es que Iglesias es candidato”. Y vuelve a apuntar contra Vidal: “No se arregla solo con tratar un proyecto, Iglesias va a la reelección en una lista que encabeza una mujer que, además, salió a decir que comparte los mismos valores que Iglesias”.

- ¿Cómo ves esta primera semana después del cierre de listas y en la previa del inicio oficial de la campaña de cara a las elecciones?

Estamos en una campaña donde el mayor problema que tenemos es la ausencia del debate. Lo que hay es mucha chicana, mucho enfrentamiento personal, mucho show mediático. No se está definiendo dos o tres ejes de debate, que es lo que esta campaña debería tener, además de seguir trabajando en la campaña más importante que es la campaña de vacunación. Pero cuando uno ve la ‘no campaña’ de algunos candidatos o la campaña escondida que hay atrás de Fernando Iglesias y lo que hacen para desviar el eje del debate de ideas, me da la sensación que lo que no quieren es discutir de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.

- ¿A qué se debe?

Se debe a que fueron responsables del desastre económico, social y político más grande de los últimos 20 años. Me parece que es mucho más fácil no hablar de eso, ni de la actitud que tuvieron durante la pandemia. No hay que olvidarse de lo que significó, no solo Macri, sino también Vidal y Larreta y todos los que hoy intentan despegarse del gobierno de Macri. Fueron artífices necesarios, cómplices y cara visible de cada una de las medidas que Macri tomó. Hasta el nombre se cambiaron. Son una bolsa de gatos.

- ¿Hay que creer esas peleas? ¿Qué hay detrás?

No son casuales y son parte de una estrategia donde lo mejor es discutir cuestiones menores en campaña que discutir cuestiones de fondo que tienen que ver con dónde estamos y para dónde vamos. No pueden hablar de política, entonces hacen daño instalando estas operaciones con una gran complicidad mediática. No significa que sea menor que un tipo agresivo en su vida, con las mujeres particularmente, un tipo que tiene la agresión que tiene Fernando Iglesias permanentemente, diga las cosas que dice porque no es sólo lo que le dijo a Flor Peña, es lo que dice en cada una de las apariciones públicas. En las sesiones en Diputados hace cuestiones de privilegio o se esconde detrás del barbijo y le grita barbaridades a compañeros nuestros. Es su forma de vida. De Wolff y de Iglesias no me sorprenden esas cosas. Sí me sorprende que Vidal lleve en su lista a un tipo que tiene semejante nivel de odio contra las mujeres. Es mujer, militante política y, de alguna manera, pensaba que tenía consciencia de todas estas cosas, por lo menos, por el respeto a sus hijas y a las generaciones que vienen.

- ¿Qué considerás que debe ponerse en evaluación hasta acá y qué se debe debatir en la campaña?

Tenemos que discutir en esta campaña cuál fue el rol del Congreso en este tiempo y cuál es el Congreso queremos para los próximos dos años. Durante todo este tiempo nos agarró una pandemia que puso patas para arriba el mundo, no solo a la Argentina. A partir de ahí, sancionamos leyes que facilitaron que el Gobierno pudiese tener presencia y respuesta ante la pandemia. Si empezás a hacer un poco de historia, las primeras dos leyes que aprobamos antes de la pandemia fueron la ley de solidaridad social, que tenía que ver con cómo estaba el país en ese momento, y otra que fue una promesa de campaña de Alberto y que hoy nadie habla, que es la eliminación de las jubilaciones de privilegio que quedaban. Cuando vino la pandemia, salieron las leyes de protección del personal de salud, la de donantes de plasma, la de compra de vacunas y logramos también sancionar el aporte extraordinario que cuando se sancionó nos decían que era disparatado y después el mundo terminó tomando esta decisión. También cumplimos con el cambio al impuesto de ganancias, el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, el incentivo a la construcción, el sostenimiento y la reactivación de la actividad turística, que es uno de los sectores más afectados. Hay que discutir no sólo la cuestión de lo que dejó el macrismo, lo que dejará la pandemia, sino el futuro. Guzman habló de una reforma impositiva, que obviamente abordar en la pandemia fue muy difícil. El impuesto extraordinario vino a poner en discusión lo de la justicia distributiva y hay que ir por ahí, no tengo dudas. Tenemos que ver cómo hacemos para, de una buena vez, convertir los planes sociales en trabajo genuino y lograr un modelo productivo y de integración en un país que tiene todo desarmado. Esto no es de un día para el otro, ni es milagro.

Cecilia Moreau es la vicepresidenta del Frente de Todos en Diputados.

Falta de quórum propio y la sesión que viene en Diputados

Estos dos años el Frente de Todos tuvo que consensuar con un sector de la oposición, no solo para que los proyectos lleguen al recinto sino también para que se conviertan en ley. A las 51 bancas que deberá renovar, tendrá que conseguir 10 más para no depender de otros bloques y conseguir el quórum (129 diputados).

Sobre esto último, Moreau reflexiona: “No creo que el quórum propio para nosotros sea un desafío electoral. Nos hizo bien no tener quórum propio y poder discutir, consensuar y trabajar proyectos con compañeros que vienen de otros espacios políticos, que representan partidos provinciales y gobiernos provinciales”. Sobre este punto, pondera: “La búsqueda de consensos en el Congreso es el desafío más importante porque cuando ves un proyecto que ingresa y ves el que sale siempre, en el 90% de los casos, es mejor”. Por último, propone como meta: “Tenemos que apuntar que el Congreso no quede en manos de una oposición destructiva e irresponsable de quienes fueron un Gobierno desastroso para la Argentina”.

Este mes la Cámara de Diputados proyecta realizar una sesión para tratar temas que quedaron pendientes de la sesión trunca de mediados de julio. No hay fecha fija aún. Antes, deberán renovar el protocolo de funcionamiento remoto del cuerpo, que posiblemente tenga alguna modificación debido al avance de la vacunación que permite mayor presencialidad, siempre con los protocolos sanitarios correspondientes. Entre esas iniciativas que se buscarán sancionar están las leyes de etiquetado frontal y violencia institucional, la nueva ley ovina, la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay y un proyecto para garantizar derechos de las personas en situación de calle.