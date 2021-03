La diputada de la Coalición Cívica, Mónica del Frade, asistió al discurso de apertura de sesiones ordinarias de Alberto Fernández disfrazada de presa. La mujer es reconocida por haber pedido la aprobación del tóxico dióxido de cloro para combatir el coronavirus.

"Esperando al Presidente de la Nacion y a la vice presidente sra Kirchner, prontos a comenzar el inicio del nuevo año legislativo", afirmó en su cuenta personal de Twitter. En la imagen se observa que tiene una remera que hace referencia a Clorinda en Formosa y la cara del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

La oposición reclama contra Formosa la garantía del cumplimiento de los derechos humanos en los protocolos que la provincia impone para evitar la circulación del coronavirus.

El papelón de Frade por la vacuna

Frade había pasado un tenso momento cuando la entrevistaron luego de que la prestigiosa publicación The Lancet elogiara los resultados de la vacuna Sputnik V. La legisladora había denunciado a Alberto Fernández, el entonces ministro de Salud, Ginés González García y a la entonces secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. por poner en riesgo la salud de los argentinos al aplicar la vacuna desarrollada en Rusia.

"No tengo elementos para decir si es suficiente la publicación de The Lancet para garantizar la seguridad de la vacuna. No soy especialista en el tema", se escudó la legisladora, quien reconoció que hizo una denuncia sin tener un verdadero conocimiento científico y sin haber consultado a especialistas. Y hasta recomendó el uso de dióxido de cloro en pleno recinto de la cámara de Diputados.

"En realidad no denunciamos al gobierno por envenenamiento, sino por la falta de información", se defendió (falsamente) Frade, al tiempo que expresó que el juzgado del juez Sebastián Casanello tituló la carátula como denuncia por envenenamiento.

En diálogo con FM Futurock, Frade pronunció un sincericidio: "Nosotros no teníamos información sobre la vacuna rusa. A veces puede ser peor el remedio que la enfermedad".