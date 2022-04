Vuelve la Liga de Gobernadores "en apoyo a Alberto y Cristina"

Será conformoda por 19 gobernadores con la idea de fortalecer el esquema político del país y encontrar soluciones a la inflación.

El Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió a la carta de los Gobernadores a la Corte Suprema de Justicia, en la que apuntaron contra la suba discrecional que avaló la gestión de Mauricio Macri en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con El Destape Radio, confirmó que se está trabajando en la creación una Liga de Gobernadores en apoyo al Gobierno.

El objetivo de la Liga es que sea una base de sostén para el Presidente y la vicepresidenta. La misma estará conformada por 19 gobernadores con la idea de "fortalecer el esquema político del país" y hacerle frente a la inflación, que volvió a acelerar en febrero y alcanzó el 4,7%.

"Tenemos una buena relación y somos 19 gobernadores que vamos a estar trabajando juntos para fortalecer este país y para atacar la inflación que nos está complicando la vida”, sostuvo Quintela. “La Liga de Gobernadores va a acercar sus propuestas y queremos definir el objetivo. Vinimos a mejorarle la calidad de vida a la gente y reparar lo que hizo el Gobierno anterior”, añadió

La carta a la Corte Suprema

Los mandatarios provinciales publicaron una carta dirigida a la Corte Suprema para pedir que se investiguen los fondos que el expresidente Mauricio Macri le giró a la Ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía al distrito. En la carta, los mandatarios sostuvieron que "se violaron los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional" y le metieron presión a la Corte por las consecuencias de un hipotético fallo a favor de los porteños.

El reclamo de los gobernadores se da en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por esos fondos que tiene estado judicial y es considerado por la Corte Suprema, donde la administración de Horacio Rodríguez Larreta radicó un pedido de cautelar para dejar sin efecto esa reasignación de recursos.

Con respecto a esta nota, Quintela señaló que “decidimos que ante la inminencia de una decisión judicial por la cautelar que presentó Rodríguez Larreta, le pedimos a la Justicia que actúe conforme a derecho y no actúe políticamente como viene haciendo últimamente”.

El mandatario provincial explicó que “el presidente Macri dispuso incrementar fondos de la ciudad de Buenos Aires de 1,4 que recibía como colaboración a 3,75". En este sentido, sostuvo que "la Ciudad no es una provincia y no puede recibir fondos que le corresponden al resto de las provincias": "El decreto es unilateral y sólo benefició a la Capital y a sostener su propia campaña”.

“Nosotros no tenemos información pero tenemos la presunción que la Corte puede pronunciarse a favor de Larreta", reconoció Quintela. Asimismo, aclaró que los gobernadores provinciales "no están en contra de los porteños", sino de "un sistema que tengan ingresos per cápita más altos que los del resto del país". “A ninguna provincia argentina la Nación le paga los salarios de la fuerza de seguridad”, añadió Quintela.