Diego Nanni, candidato de Fuerza Patria: "Hay que alimentar la unidad"

El intendente de Exaltación de la Cruz y primer candidato de Fuerza Patria a diputado bonaerense por la segunda sección electoral, Diego Nanni, aseguró que "la unidad" de la alianza política "hay que alimentarla". "No soy un candidato testimonial", aseguró en El Destape 1070.

Nanni encabezará la lista de diputados provinciales por la segunda sección, compuesta por los municipios de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

En la nota en El Destape 1070, el intendente negó rotundamente que su candidatura sea testimonial. "Exaltación de la Cruz tiene 40.000 habitantes, soy nacido y criado. Imaginate que decirle a uno de mis vecinos que voy a ser candidato, o hacer ese amague, y después fallarles a la confianza a aquellos que te han votado y aquellos que vos hablás todos los días...", dijo, antes de explicar: "Entiendo que en otro lugar, sobre todo en el Conurbano, tenga otra lógica, porque vos estás presentando la lista con una marca registrada".

"Acá en el pueblo, ¿sabés cuál es la marca registrada? La atención directa cara a cara con el vecino. Y a ese vecino yo no le puedo decir 'mirá que me voy, eh'. Es muy difícil. Testimonial, no", sentenció Nanni.

El cierre de listas

Además, el postulante a diputado provincial por la segunda sección electoral pidió "desdramatizar un poco" el cierre de listas, porque "todos los cierres son así". "Cuando vos hacés una alianza, un frente, todos creemos que tenemos la mejor propuesta. Y, por supuesto, alcanzamos la mejor propuesta para que la lista sea superadora", explicó.

"Siempre uno estira, estira, estira. Porque realmente uno va a insistir en lo que está llevando, siempre pensando en superar la propuesta", insistió Nanni y concluyó: "Estamos todos deseosos por salir a la cancha con una muy buena propuesta a hablar cara a cara con el vecino, con el bonaerense, para explicarle cómo es el proceso al 2027 para poder recuperar en todo lo que se ha retrocedido".