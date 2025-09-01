Parrilli: "Si en el gobierno de Milei tienen una SIDE paralela, la crearon ellos"

Después de que el Gobierno nacional denunciara una "operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país", el senador Oscar Parrilli opinó que "si en el gobierno de (Javier) Milei tienen una SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) paralela, la hicieron ellos".

"Estamos viviendo en el marco de una democracia degradada", opinó Parrilli en diálogo con El Destape 1070. "Esta democracia ya no tiene límites a la violación a los principios democráticos republicanos, comenzando porque estamos en unas elecciones con proscripciones", continuó.

Luego, Parrilli siguió: "Hoy, en tanto, conmemoramos 3 años del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, que hoy está proscripta y vamos a elecciones con proscripción. Se rompió el pacto democrático de 1983 y a eso se agrega la actitud de hoy del gobierno en un intento desesperado de querer tapar con la mano el Sol de su propio error, su propio espionaje y su propio problema".





"Ellos mismos dicen que las escuchas fueron hechas en la Casa Rosada", agregó.

Las críticas modelo económico

"Además, tenemos la microeconomía de la gente común que cada día ve como su ingreso se va limitando y cada vez tiene mayores problemas y además una macroeconomía que se cae como un castillo de naipes", expresó el senador y continuó: "A Milei la economía se le cae con la gente afuera".

Asimismo, opinó que "el derrumbe económico" que está teniendo el Gobierno es "similar a lo que les está ocurriendo con la violación a los derechos constitucionales". "Milei se está enfrentando al fracaso económico, político y social.Esto es lógico. Como dice el refrán, cuando el barco se hunde las ratas tratan de escapar", sentenció.