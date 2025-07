Fernanda Raverta: "Tenemos que volver a construir confianza, se nos tiene que ir la campaña en eso"

Fernanda Raverta, ex titular de ANSES y actual candidata por la Quinta Sección Electoral.

Fernanda Raverta, actual candidata a senadora provincial por la Quinta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria, trazó un crudo diagnóstico sobre el panorama político, además de criticar contra el gobierno de Javier Milei y la gestión local de Guillermo Montenegro en Mar del Plata. La extitular de ANSES enfatizó, en diálogo con El Destape 1070, que el peronismo debe tener como necesidad prioritaria recuperar la confianza de la gente: "Tenemos que volver a construir confianza, se nos tiene que ir la vida de la campaña en eso. Y también la vida".

"La expectativa tiene que ver con un deseo y una convicción: ponerle un freno a este modelo de ajuste, que como todo modelo de ajuste viene acompañado de represión", afirmó la candidata provincial. Aseguró además que el "enorme deterioro de la calidad de vida" y el "retroceso institucional" obligan al peronismo a "ponerle un límite a esta situación".

Ante los festejos del Gobierno nacional respecto a la baja de la inflación, la ex titular de ANSES señaló: "Fácil es decir que pisaste la inflación si la gente no consume". "Ese no consumo es un número que el gobierno festeja, pero detrás de eso hay un deterioro social profundo", agregó.

La candidata cuestionó la campaña antipolítica que, a su juicio, facilitó la llegada de Javier Milei al poder. "Se instaló la idea de que alguien que venía por fuera de la política iba a resolver mágicamente los problemas. Hoy gobierna y no hay confianza, ni siquiera en quienes deben elegir una opción electoral", afirmó. Además, criticó la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Teníamos una candidata que generaba expectativa, ahora está proscripta y presa. Es un combo letal entre la mentira de una economía que funciona y la antipolítica", opinó.

Raverta también apuntó contra los medios hegemónicos y el Poder Judicial, a quienes responsabilizó por el hostigamiento sistemático hacia la expresidenta: "Hay una parte del Estado que tiene responsabilidad, porque el Poder Judicial también jugó su parte". Sin embargo, hizo un llamado a la autocrítica dentro del peronismo: "Hay responsabilidad en quienes no supimos representar los intereses y los deseos de nuestro pueblo".

Con vistas a la campaña electoral, subrayó la necesidad de consolidar una mayoría que se traduzca en una mayoría política real, con "el pueblo" como protagonista. "Sos político o sos enemigo. Esa es la lógica de este gobierno”, denunció. "Nuestro objetivo es volver a representar al pueblo".

Raverta, sobre la campaña en Mar del Plata: "Hay que ponerle un límite a Montenegro"

Consultada sobre la campaña en su sección, puntualmente en Mar del Plata, su ciudad, contó que "todo aquel que tiene simpatía por nuestra fuerza política lo que me pide es que nos juntemos contra Milei". Y respecto contra su adversario de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral, Guillermo Montenegro, que además es intendente de "La Feliz", indicó su objetivo es "ponerle un límite a la boleta PRO-libertaria que encabeza Montenegro".

"Sería tristísimo que el focus de Montenegro le dijera que le sirve robarle la frazada a un indigente. La ciudad donde vivo no es así", sostuvo, al tiempo que vinculó la actitud del jefe comunal a una supuesta aspiración ministerial: "Hace ese acting porque quiere ser ministro". "Y la plata que puso en pauta publicitaria te da la idea de que algún tipo de blindaje mediático tiene", concluyó.