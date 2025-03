El duro relato de un detenido en la marcha de jubilados: "Me secuestraron"

Federico Napp, uno de los más de 100 detenidos durante la marcha en apoyo a los jubilados, denunció que las fuerzas de seguridad hicieron "una cacería al voleo" para demorar manifestantes. "Me secuestaron", dijo en diálogo con El Destape 1070.

"Mi detención sucede alrededor de las 6 de la tarde en la Avenida 9 de Julio entre Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo. Sucedió que estábamos con mi papá, una persona jubilada de casi 80 años, intentando llegar a la boca del subte. Cuando estábamos a 20 metros, sobre Avenida de Mayo, dobla en contramano la policía motorizada tirando tiros por doquier, la gente empezó a correr; yo lo único que pude hacer es intentar proteger a mi papá. Cuando logramos pararnos y mirar un poco e intentar comprender lo que estaba pasando, me pegaron una patada un policía, me tiraron al piso y ahí fue cuando me secuestraron, básicamente, porque decir 'detención' no es digno", contó Napp.

Napp declaró que se trató de una "detencion arbitraria y al voleo". "Nunca en ningún momento nadie me explicó porqué me estaban deteniendo, nunca me leyeron mis derechos, nunca absolutamente nada. Al punto de que eran las 2.30 de la mañana, estábamos en la comisaría y todavía no sabía porqué estábamos ahí ni nos habían hecho ningún tipo de papeleo", siguió.

Asimismo, señaló: "A mi papá lo dejaron. A mí me detuvieron. Me llevaron casi al medio de la calle, me sentaron en el piso y después trajeron a tres personas más y es ahí cuando llega el móvil a buscarnos para llevarnos al Obelisco, si no me equivoco, donde nos dejaron 6 horas dentro de la camioneta".

Qué pasó después de que lo detuvieron

"Nos dejaron demorados adentro de la camioneta, sin dejar comunicarnos, sin preguntar si necesitábamos algo. Vale aclarar que estaban tirando gas pimienta, nosotros estábamos con las manos atadas en precintos, no teníamos manera de cubrirnos, nos estábamos ahogando, a nadie se le ocurrió entrar a la camioneta a preguntar si estábamos bien. Y luego nos llevaron a la Comisaría N°4 de Zabaleta, si no me equivoco", subrayó Napp, quien dijo no saber qué fuerza lo detuvo porque los efectivos "no tenían identificación".

Además, el manifestante en la marcha de jubilados contó que no le "tomaron declaración" y concluyó: "La Policía lo único que hizo fue, para las 3 de la mañana, cuando se ordenó la liberación, fue hacernos firmar un acta de liberación. Nada más. Fue tan desprolijo que me dijeron 'danos tus datos que después lo llenamos'".