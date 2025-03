Después de que Caputo comparara a Argentina con Perú, un ex ministro de ese país advirtió: "La informalidad es muy alta"

Alonso Segura, ex ministro de Economía de Perú y defensor del modelo económico de ese país, contó en El Destape 1070 que "cerca del 70%" de los trabajadores peruanos lo hace en una situación de informalidad. Lo hizo después de que el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, asegurara que, con la gestión del presidente Javier Milei, "Argentina empieza a parecerse más a Perú".

"En Perú no hay una panacea económica", declaró Segura, quien explicó: "La informalidad en Perú todavía es my alta, es cerca del 70%".

Además, contrastó el ajuste que se hizo en Perú con el que está haciendo Milei en Argentina. "Los ajustes fiscales en Perú no vinieron por el lado del recorte de gasto sino por el lado de mejoras de ingresos", explicó.

Segura sí coincidió con Caputo en que las inestabilidades políticas no afectan tanto a la macroeconomía peruana como a la argentina. "Tiene un riego país bajísimo, inflación baja, déficit fiscal bajo y controlado y entonces esa es la parte que Caputo resalta y también lo importante es que hay reglas de juego de operación de la economía que de alguna manera blindan la economía de la turbulencia política", dijo sobre la economía de su país.

"En la comparación donde Perú sale favorecido con respecto a Argentina es en la estabilidad macroeconómica, cuentas fiscales en orden, deuda pública e inflación bajas", continuó el ex ministro peruano, e insistió: "Perú tuvo hiperinflación más alta que Argentina, se controló hace 30 años y desde entonces también se utiliza el dólar. No es bueno dolarizar una economía".

Qué dijo Caputo sobre Perú

Más temprano esta semana, Caputo sostuvo que "Argentina empieza a parecerse más a Perú, que cambia de presidente no cada 5 minutos pero sí cada año", y remarcó que, sin embargo, "(en Perú) eso no afecta la macro". "Hacen intentos de desestabilización, pero no tiene un correlato económico como pasaba antes", dijo en diálogo con A24 sobre Argentina en el contexto de la represión en el Congreso de la semana pasada.