El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Octavio Argüello aseguró que la central obrera no va a aceptar el régimen de paritarias cero que propone el gobierno de Javier Milei para 2025. "No vamos a aceptar paritarias cero porque la inflación no es cero", dijo en El Destape 1070.

"En otro momento ya hubo intención de congelar los salarios y eso no es bueno porque ya sabemos los resultados finales, pero nosotros vamos a seguir discutiendo paritarias", dijo Argüello.

El dirigente gremial opinó que "si el gobierno se opone a las negociaciones habrá conflictividad social". Y explicó: "Nuestra opción viables es la que nos dè poder adquisitivo, no vamos a permitir es que se quiebre el poder adquisitivo".

Asimismo, Argüello adelantó: "Siempre está latente la posibilidad de una medida de fuerza. Si no hay respuesta tendremos que ir al conflicto". "El conflicto por sí mismo no tiene mucho sentido, tiene que haber un paro y un plan de lucha y lo estamos pensando", añadió.

Kicillof destrozó el falso discurso de sacrificio de Milei: "Militar el ajuste"

El gobernador Axel Kicillof salió a criticar las medidas de ajustes de Javier Milei que tuvieron como consecuencia el desplome de la sociedad en el consumo de la carne. “Están haciendo pedazos la capacidad de consumo del pueblo argentino”, afirmó y mostró diferentes gráficos en donde se detalla la baja en el consumo de la carne y el pollo y una suba de la del cerdo. “Como de costumbre, cada vez que gobierna la derecha, presenciamos el sobrehumano esfuerzo para ‘militar el ajuste’. Es decir, atenuar o hasta hacer pasar por positivo el sacrificio que le hacen padecer a la sociedad”, escribió el mandatario.

En esa línea, Kicillof dijo que el episodio del día se titulaba “’Los argentinos cambiaron los hábitos y ahora consumen más carne de pollo que de vaca’”. "Es una forma tramposa y miserable de presentar la cruel realidad: con la política económica de Milei, el consumo de carne se desplomó y es el menor en 100 años, al tiempo que cayó también el consumo de pollo, leche, frutas, verduras, etc”, repudió.